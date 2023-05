Solid MX - Xe điện cho người theo chủ nghĩa tối giản

Khi mà xe điện được cho là tương lai phương tiện giao thông, chúng ta nhận thấy một phong trào các startup sản xuất xe điện trên toàn thế giới và Solid EV Rides là một trong số đó. Được thành lập năm 2016, với cái tên NXT Motor, hiện tại Solid EV Rides đã là nhà sản xuất xe điện khá nổi tiếng tại Hà Lan.

Mới đây, Solid EV Rides đã giới thiệu tới thị trường một mẫu xe điện hoàn toàn mới mang tên MX - được phân loại là xe đạp máy nhưng lại không hề có bàn đạp, và sử dụng động cơ điện hoàn toàn như một chiếc xe máy điện. Và với giới hạn tốc độ là 45km/h, xe hướng tới cả những người sử dụng chưa có bằng lái xe hạng A1.

Solid MX gây ấn tượng với người sử dụng với thiết kế tối giản (slogan của xe là "less is more) đan xen một chút tính cổ điển khi sử hữu đèn pha tròn cùng yên xe bánh mỳ. Xe được tối giản hết sức có thể các chi tiết rườm ra nhưng lại sử dụng các vật liệu cao cấp với khung thép chống gỉ và yên xe da cao cấp, tăng độ bền bỉ cho sản phẩm cho dù điều kiện vận hành như thế nào.

Tay lái của Solid MX được tối giản hết sức mang tới khả năng vận hành linh hoạt. Cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần nhỏ đủ để có thể hiển thị các thông số cơ bản hỗ trợ người lái khi vận hành. Xe được trang bị giảm xóc trước ống lồng, phía sau là giảm xóc lò xo đơn mang tới khả năng vận hành ổn định. Ngoài ra, MX cũng được trang bị phanh đĩa trước, tang trống sau đảm bảo an toàn cho người vận hành trong quá trình sử dụng.

Về sức mạnh, Solid MX được trang bị động cơ không chổi than gắn bánh sau với công suất tối đa đạt được là 5kW và mômen xoắn cực đại là 150Nm, xe có tốc độ tối đa giới hạn ở 45km/h. Cấp nguồn cho xe là pin lithium với quãng đường tối đa cho mỗi lần sạc là 140km.

Hiện tại, Solid EV Rides đã mở bán MX trên website chính thức của hãng. Giá bán niêm yết của Solid MX là 5850 euro - khoảng 148 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.

