Đây là 10 xe máy điện có “pin khủng” nhất hiện nay

Trong vài năm trở lại đây, nhu cầu sử dụng các loại xe điện gia tăng nhanh chóng, nhất là trong bối cảnh lạm phát gia tăng, chiến tranh, dịch bệnh,... khiến cho giá nhiên liệu không ngừng tăng cao, ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt của người dân. Chính vì lẽ đó mà xe điện là một giải pháp tuy không quá tốt nhưng cũng đủ để giúp người dân tránh bị mất nhiều chi phí cho xăng dầu, nhiên liệu như các loại xe thông thường trước kia.

Bên cạnh đó, việc Trái Đất ngày càng nóng lên cộng với biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt đã khiến cho nhiều quốc gia quyết định giảm tối đa lượng khí thải nhà kính thải vào bầu khí quyển. Vậy nên xe điện càng trở nên hữu ích và được tin dùng khi chúng không hề phát ra bất kỳ loại khí thải nào độc hại, từ đó góp phần bảo vệ môi trường sống tốt đẹp hơn.

Điều quan trọng nhất khi người dùng lựa chọn các sản phẩm xe điện để sử dụng, đó là độ bền bỉ của xe cũng như khả năng vận hành ổn định, ấn tượng, nhất là quãng đường tối đa mà xe có thể di chuyển được chỉ sau 1 lần sạc đây. Dưới đây là 10 mẫu xe máy điện có quãng đường di chuyển dài nhất có thể sẽ khiến bạn bị bất ngờ và cảm thấy ấn tượng.

1. SONDORS Metacycle

Metacycle là mẫu xe máy điện có giá cả vô cùng cạnh tranh, rất phù hợp với những người muốn cuộc sống xanh, sạch, đẹp, bảo vệ môi trường. Nó có thiết kế khá hầm hố và độc đáo, tựa như một chiếc mô tô đua nhưng được chạy bằng điện. Mẫu xe máy điện này có khả năng hoạt động với tốc độ tối đa lên tới 130km/h, đặc biệt xe có thể chạy được với quãng đường 128km chỉ sau một lần sạc đầy. Đây là chiếc xe máy điện lý tưởng để bạn có thể dùng để đi làm hoặc đi thăm người thân của mình.

2. Tarform

Tarform là mẫu xe máy điện được tạo ra với mục đích tập trung tối đa vào sự thân thiện với môi trường. Toàn bộ thân xe và một số bộ phận quan trọng của xe đều được làm bằng công nghệ in 3D với các nguyên liệu tái chế từ thiên nhiên như sợi lá dứa, nấm thủy sinh,... Điều khiến mẫu xe máy điện này trở nên thu hút hơn cả, phải kể đến đó là sức mạnh ấn tượng của nó mang lại, khi mà nó có vận tốc tối đa lên tới 193km/h, di chuyển được với quãng đường dài nhất là gần 200km chỉ sau một lần sạc đầy.

3. Harley-Davidson LiveWire

LiveWire là chiếc mô tô mới đầu tiên của hãng Harley Davidson trong nhiều thập kỷ qua và nó hoàn toàn chạy bằng điện. Đây là mẫu xe đua dành cho những người đam mê tốc độ, có thể tăng tốc từ 0 lên 100km/h chỉ sau vài giây, tương tự như với những mẫu xe mô tô nổi tiếng nhất của Harley Davidson. Bên cạnh đó, mẫu xe điện này còn tự hào khi có vận tốc tối đa lên tới 153km/h, có thể di chuyển với quãng đường 235km chỉ sau một lần sạc đầy. Tuy nhiên hiện LiveWire đang được bán với mức giá khá đắt đỏ, lên tới 40.000 USD (khoảng hơn 940 triệu VND).

4. Lightning LS-218

Đúng như với tên gọi của mình, Lightning LS-218 là mẫu xe được biết đến bởi sự bền bỉ, sức mạnh và tốc độ của nó mang lại cho người sử dụng. Nó từng được xếp hạng vào top những mẫu xe mô tô chạy bằng điện có tốc độ nhanh nhất thế giới, với 350km/h, không thua kém gì những chiếc xe hơi hàng đầu hiện nay. Bên cạnh đó, điều còn khiến cho người ta thêm ngưỡng mộ mẫu xe máy điện này, đó là bởi khả năng di chuyển lên tới 260km chỉ sau một lần sạc đầy.

5. Damon Hypersport

Nếu như bạn dự định sử dụng chiếc xe máy điện của mình như một phương tiện để đi lại hàng ngày hoặc dùng để đi phượt thì chiếc xe mô tô điện Damon Hypersport chính là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Với quãng đường di chuyển sau một lần sạc đầy lên tới hơn 321km, bạn hoàn toàn có thể thoải mái di chuyển khắp nơi, tới các tỉnh thành khác nhau mà không còn phải lo ngại việc đổ xăng ở trên đường. Ngoài ra, thiết kế cực kỳ nam tính, thể thao của chiếc xe còn đem lại ấn tượng mạnh cho người sử dụng.

6. Zero SR/S

Zero SR/S là một sản phẩm tới từ hãng sản xuất Zero Motorcycles đến từ nước Mỹ. Nó được định hình là dòng xe mô tô điện của tương lai, với thiết kế thể thao, trẻ trung hợp thời trang, cùng với đó là những chi tiết, bộ phận đắt tiền, khiến cho chiếc xe có mức giá trên 20.000 USD (khoảng hơn 470 triệu VND). Zero SR/S sử dụng pin lithium-ion ZF 15,6kWh và động cơ hiệu suất nhiệt nâng cao ZF75-10, giúp xe có khả năng di chuyển với vận tốc tối đa 200km/h, có thể đi được với quãng đường 365km chỉ với một lần sạc đầy.

7. Energica EGO+ / RS

EGO+ / RS, được nhiều người biết đến là chiếc xe mô tô điện thể thao được sản xuất hoàn chỉnh và có hiệu năng tốt nhất hiện nay trên thị trường. Với cục pin khổng lồ của xe giúp nó có thể di chuyển liên tục với quãng đường lên tới 420km chỉ sau một lần sạc đầy, thật khó có thể tưởng tượng có mẫu xe điện nào lại có thể làm được điều đó như Energica EGO+ / RS chứ. Bên cạnh đó, vận tốc của xe có thể đạt được là 240km/h, hệt như bạn đang chạy trên một chiếc Porsche ngoài đường cao tốc vậy. Vậy nên nếu bạn là người đam mê tốc độ, đừng bỏ qua chiếc xe mô tô điện tuyệt vời này nhé.

8. Arc Vector

Arc Vector là một chiếc mô tô điện thể thao cao cấp có thể giúp bạn tăng tốc từ 0 lên 100km/h chỉ trong 3,2 giây và nó có tốc độ tối đa lên tới 200km/h. Arce Vector có một thiết kế cổ điển với kiểu dáng đẹp, trang nhã và được trang bị đầy đủ các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Nhà sản xuất đã từng tuyên bố về quãng đường di chuyển của xe có thể lên tới 436km chỉ sau một lần sạc đầy, khiến cho bạn có thể thoải mái đi du lịch, đi phượt mà không lo xe bị hết pin quá nhanh. Tuy nhiên đi kèm với đó là mức giá bán cao đến không tưởng của xe, khoảng 120.000 USD (hơn 2,8 tỷ VND).

9. Evoke 6061

Mô tô điện Evoke 6061 là một trong những chiếc xe mô tô sạc nhanh nhất trên thế giới hiện nay, chỉ trong 15 phút chiếc xe bóng bẩy này sẽ được sạc đầy pin tới 80% nhờ hệ thống sạc cực kỳ nhanh. Bên cạnh đó, quãng đường di chuyển tối đa chỉ trong một lần sạc đầy cũng vô cùng ấn tượng, lên tới 470 km sẽ giúp bạn có thể đi xa tới bất cứ đâu trong ngày. Thiết kế của chiếc xe cũng rất ấn tượng, mang đậm nét cá tính, thể thao và trẻ trung nhưng không kém phần hiện đại và chất lượng.

10. Damon Hypersport Pro

Damon, một công ty khởi nghiệp tới từ Canada, đã có một tuyên bố táo bạo về chiếc xe máy điện Hypersport Pro của họ, rằng đây là chiếc xe máy điện có khả năng di chuyển với quãng đường xa nhất thế giới, với hơn 483km chỉ trong một lần sạc đầy. Đây hiện đang là kỷ lục tốt nhất mà chưa hề bị xô đổ trong suốt thời gian qua, cho thấy việc công nghệ tối tân có thể làm được bất cứ thứ gì. Ngoài ra, chiếc xe mô tô điện Hypersport Pro cũng có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 321 km/giờ, thật vô cùng khủng khiếp phải không nào? Và điều khiến cho chiếc xe này còn tuyệt vời hơn nữa, đó là mức giá của nó chỉ 35.000 USD (khoảng hơn 822 triệu VND mà thôi), ngang với giá của một chiếc xe hơi tầm trung hiện nay.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/day-la-10-xe-may-dien-co-pin-khung-nhat-hien-nay-1459996.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/day-la-10-xe-may-dien-co-pin-khung-nhat-hien-nay-1459996.ngn