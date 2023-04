NX Plus - xe máy điện giá trăm triệu từ Tây Ban Nha

Khi mà động cơ điện được định hướng là tương lai của phương tiện giao thông thì ngày càng có nhiêu các nhà sản xuất xe máy điện xuất hiện trên thị trường. Next Electric Motors - một nhà sản xuất tại Tây Ban Nha - là một trong những cái tên mới của thị trường xe điện, nổi tiếng với các dòng NX1, Mojito... Và mới đây thương hiệu này đã bổ sung thêm dòng NX Plus tới thị trường.

Mang ngôn ngữ tthiết kế của một chiếc xe điện LEV (Light Electric Veheicle), NX Plus sở hữu những đường nét tinh giản và một tổng thể gọn nhẹ cho mục đích di chuyển hàng ngày trong thành phố. Xe có đèn pha bóng lớn đặt mặt nạ trước, trong khi đó đèn xi nhan trước được đặt ngay dưới đầu xe gọn gàng.

NX Plus được trang bị tay lái khá tinh giản cho góc lái rộng, điểm nhấn là cụm đồng hồ 8,5 inch. Cùng với khả năng hiển thị đầy đủ các thông số lái xe thì cụm đồng hồ của xe máy điện này cũng có khả năng kết nói với smartphone, và thông qua ứng dụng My NEXT APP người sử dụng có thể định vị, theo dõi hành trình và nắm được nhiều thông số khác của xe.

Xe máy điện của Next Electric Motors vẫn sử dụng chìa khóa cơ truyền thống nhưng kèm theo cổng sạc USB khá tiện dụng ở đầu xe. Cốp chứa đồ khá rộng rãi có thể chứa vừa cả mũ bảo hiểm và kèm theo nhiều đồ dùng của người sử dụng. Xe được trang bị phanh đĩa trước sau đảm bảo an toàn khi vận hành.

Về sức mạnh, NX Plus được trang bị động cơ điện 3kW với tốc độ tối đa có thể đạt được là 80km/h - do đó đòi hỏi người điều khiển phải có bằng lái xe hạng A1. Xe được cấp nguồn bởi pin lithium 72V - 25Ah với hành trình lên tới 120km cho 1 lần sạc. Pin của NX Plus cũng có thể dễ dàng tháo lắp giúp việc sạc pin được linh động hơn.

Giá bán niêm yết của hãng dành cho NX Plus là 3999 euro - khoảng 103,3 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nx-plus-xe-may-ien-gia-tram-trieu-tu-tay-ban-nha-a602939.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nx-plus-xe-may-ien-gia-tram-trieu-tu-tay-ban-nha-a602939.html