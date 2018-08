Honda MSX125 được "phù phép" thành xe điện, sức mạnh gấp 3 lần

Thứ Bảy, ngày 25/08/2018 06:00 AM (GMT+7)

Honda MSX125 bản độ được đặt tên Grom Reaper, xe có mô-men xoắn tăng lên đáng kinh ngạc 8 lần, từ 10 Nm đến 89 Nm.

Việc hoán đổi động cơ trên xe hơi là cách đơn giản và đáng tin cậy nhất để tăng thêm sức mạnh của xe — đó là lý do tại sao chúng ta thấy Mazda RX7 với động cơ GM V8 6.2 lít và Honda Civic nhỏ với sức mạnh tương tự Honda Acura.

Mô hình Honda Grom Reaper độ sức mạnh "siêu khùng"

Tuy nhiên, công nghệ xe hai bánh lại là một vấn đề khác, hay có thể coi đó là “một cơn ác mộng kỹ thuật”, bởi vì hầu hết động cơ của nó hiện hữu khá trực quan. Nhưng điều đó đã không ngăn cản được Cole Mishler, anh đã tinh chỉnh: Một chiếc Honda Grom (còn có tên gọi là Honda MSX125 tại thị trường Việt Nam) với một gói năng lượng lithium ion và mô-men xoắn mạnh hơn một chiếc Yamaha MT-09.

Phôi xe được lựa chọn là mô hình Honda MSX125

Cole Mishler là một nhà thiết kế cho hãng xe điện Zero Motorcycles. Lý do Cole lựa chọn phôi xe Grom nhằm phô diễn sức mạnh của hệ thống truyền động của Zero, do phiên bản Grom ban đầu sở hữu một khung nhỏ và một động cơ hiệu suất thấp. Bản độ được đặt tên Grom Reaper có sức mạnh gấp đôi so với bản Grom tiêu chuẩn, với công suất 27 mã lực. Mô-men xoắn tăng lên đáng kinh ngạc 8 lần, từ 10 Nm đến 89 Nm, gần tương đương với một chiếc Harley-Davidson Sportster 1200). Trọng lượng xe chỉ tăng vỏn vẹn 8 pound (3,6 kg). Tốc độ tối đa tăng từ 56 đến 66 dặm/giờ (106 km/h), được điều chỉnh bởi một xích sau lớn cỡ 55 răng, đường kính gần tương đương với bánh xe.

Khi Cole lần đầu tiên đưa ra ý tưởng về chiếc xe này, nó đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các kỹ sư khác ở Zero. Sau khi Cole đã phác thảo ra thiết kế và kỹ thuật cơ bản, anh đã được hỗ trợ giúp biến ước mơ của mình thành hiện thực.

Không gian đã nhanh chóng được dọn sạch trong phòng R & D tại Zero HQ ở Scotts Valley, California. Mô hình Honda Grom 2017 được lựa chọn làm phôi xe, các kỹ sư đã chạy thử xe để biết được khả năng ban đầu của xe.

Ngay khi động cơ, bộ điều khiển và pin được gắn vào xe, Cole lắp đặt một hệ thống dây điện mới và đưa thêm nguồn ánh sáng đặc trưng của chiếc Grom.

Mô-đun pin mới là một đơn vị pin ZF 3.6 kWh duy nhất, được lấy từ một chiếc mô tô điện Zero FX. Phần thân xe được thay thế bằng sợi thủy tinh nhằm mang lại cho xe cảm giác mạnh mẽ hơn. Phần tùy chỉnh cuối cùng là phuộc trước và phuộc sau đều lấy từ thương hiệu Öhlins phức tạp hơn.

