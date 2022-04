Gián đoạn chuỗi cung ứng khiến một số mẫu xe tay ga Honda không sẵn hàng

Thứ Bảy, ngày 30/04/2022 19:03 PM (GMT+7) Chia sẻ

Honda cho biết một số mẫu tay ga sản xuất nội địa hiện không có sẵn hàng do các thách thức về chuỗi cung ứng.

Trong thông báo mới nhất, Honda Việt Nam (HVN) cho biết những thách thức về chuỗi cung ứng gây ra việc cung cấp hạn chế đối với một số mẫu xe tay ga sản xuất nội địa. Hiện các mẫu xe tay ga sản xuất nội địa của HVN gồm Vision, Lead, Air Blade, SH Mode, SH125/150i, SH350i.

Nguyên nhân được HVN đưa ra là do "bối cảnh nền kinh tế - chính trị thế giới có nhiều biến động, bao gồm các chính sách kiểm soát Covid-19 chặt chẽ ở các thị trường xuất khẩu, chuỗi cung ứng trên toàn cầu đang bị gián đoạn, dẫn tới những ảnh hưởng cho quá trình sản xuất, cung cấp sản phẩm của nhiều ngành hàng, trong đó có ngành Ô tô - Xe máy. Tại Việt Nam, HVN cũng không phải một trường hợp ngoại lệ."

Hãng cũng cho biết đang cố gắng thực hiện nhiều biện pháp để khắc phục tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng và nỗ lực hết sức để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Trước đó hàng loạt các nhà sản xuất ô tô - xe máy trên toàn cầu cũng đưa ra thông báo về việc khan hiếm xe do gián đoạn chuỗi cung ứng. Cuối tháng 3/2022, Mazda phải đóng cửa hai nhà máy của mình tại Nhật trong tháng 4, 5 do nguồn cung phụ tùng bị gián đoạn. Hôm 28/4 Ford cũng đưa ra thông báo về việc Ford Ranger đời 2022 phải trễ hẹn do chuỗi cung ứng linh kiện bị gián đoạn.

Năm 2021, chuỗi cung ứng toàn cầu gần như tê liệt do các biện pháp phong tỏa của các quốc gia để đối phó với Covid-19. Sang năm 2022, khi đại dịch vẫn chưa kết thúc, cùng với những bất ổn về chính trị - kinh tế thế giới là nguyên nhân khiến chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục gián đoạn kéo dài.

Nguồn: http://danviet.vn/gian-doan-chuoi-cung-ung-khien-mot-so-mau-xe-tay-ga-honda-khong-san-hang-50202...Nguồn: http://danviet.vn/gian-doan-chuoi-cung-ung-khien-mot-so-mau-xe-tay-ga-honda-khong-san-hang-50202230419418225.htm