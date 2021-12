Giá xe máy Honda tháng 12/2021: Tăng dần về cuối năm

Thứ Ba, ngày 07/12/2021 16:00 PM (GMT+7)

Giá bán nhiều mẫu xe máy Honda tại đại lý đang tăng mạnh trở lại đầu tháng 12/2021, đặc biệt là những mẫu xe ga.

Theo khảo sát của PV Xe Giao thông tại một số đại lý xe máy lớn tại Hà Nội, giá bán tất cả các mẫu xe máy đều đang bật tăng trở lại sau những ngày ảm đạm do giãn cách xã hội.

Nhìn chung, tất cả các mẫu xe tay ga, côn tay và xe số của Honda ở thời điểm này đều tăng giá so với tháng trước. Tăng mạnh nhất có thể kể đến một số mẫu xe HOT như: Honda SH, Honda Winner X.

Một số mẫu xe khác cũng tăng nhẹ trở lại, như: Vision, SH Mode, Wave Alpha, Blade...

Đầu tháng 12/2021, thị trường xe máy nhộn nhịp với nhiều ưu đãi hấp dẫn của Honda

Cụ thể, giá bán của mẫu xe tay ga được ưa chuộng nhất hiện nay là Honda SH 2021 đang đồng loạt tăng giá, từ 2 - 6 triệu đồng so với tháng trước. Đầu tháng 12/2021, giá bán của các phiên bản Winner X tại đại lý đều tăng từ 500.000 - 2 triệu đồng so với tháng trước nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với giá niêm yết.

Một số mẫu xe tay ga được ưa chuộng khác như Vision hay SH Mode, Air Blade cũng tăng nhẹ từ 200.000 - 700.000 đồng tùy theo từng phiên bản.

Nhân viên tại đại lý Doanh Thu 2 (118 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Giá xe hiện tại ở đại lý đang nhích nhẹ lên dần, tuy nhiên thời điểm này vẫn còn nhiều ưu đãi lớn như hỗ trợ phí đăng kí, tặng tiền mặt từ 500.000 - 1 triệu đồng đối với một số mẫu xe. Tôi nghĩ khoảng tầm hai tuần nữa là giá bắt đầu tăng mạnh, thời điểm cuối năm và gần Tết năm nào cũng vậy".

Honda CBR150R bản đường đua HRC 2021 hiện đang có giá bán 75 triệu đồng tại đại lý

Từ ngày 1/12/2021 đến hết ngày 31/1/2022 toàn bộ khách hàng mua các mẫu xe Wave Alpha 110cc, Blade 110cc, Vision 110cc và Air Blade 125cc/150cc được quay thưởng ngay tại HEAD với nhiều phần quà hấp dẫn, đặc biệt là cơ hội mua xe trúng thêm 1 xe máy Wave Alpha.

Nếu không trúng giải trên, khách hàng mua xe Wave Alpha 110cc, Blade 110cc hoặc Vision 110cc sẽ nhận ngay lì xì trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Air Blade 125cc/150cc: nhận được ngay lì xì trị giá 1 triệu đồng. Hiện tại Honda Winner X cũng đang có hỗ trợ 5 triệu đồng phí đăng kí cho khách hàng mua các phiên bản của dòng xe này.

Bảng giá xe tay ga Honda tháng 12/2021 (ĐVT: triệu đồng)

Bảng giá xe tay ga Honda tháng 12/2021 (ĐVT: triệu đồng) Mẫu xe Giá đề xuất Giá đại lý Chênh lệch Ưu đãi Vision tiêu chuẩn 29,99 30,6 + 0,61 Hỗ trợ 500.000 đồng Vision cao cấp 30,7 33,1 + 2,4 Hỗ trợ 500.000 đồng Vision đặc biệt 31,99 34,1 + 2,11 Hỗ trợ 500.000 đồng Vision cá tính 34,49 37,8 + 3,31 Hỗ trợ 500.000 đồng Lead tiêu chuẩn 37,49 38 + 0,51 Lead cao cấp 39,29 41 + 1,71 Lead đen mờ 39,79 42 + 2,21 Air Blade 125 2021 tiêu chuẩn 41,19 41 + 0,19 Hỗ trợ 1 triệu đồng Air Blade 125 2021 đặc biệt 42,39 42 + 0,39 Hỗ trợ 1 triệu đồng Air Blade 150 2021 tiêu chuẩn 55,19 53 - 2,19 Hỗ trợ 1 triệu đồng Air Blade 150 2021 đặc biệt 56,39 54 - 2,39 Hỗ trợ 1 triệu đồng SH mode thời trang CBS 53,89 57,8 + 3,91 SH mode cá tính CBS 57,89 65,8 + 7,91 SH mode cá tính ABS 58,99 67,1 + 8,11 SH 125 CBS 2021 70,99 83 + 12,01 SH 125 ABS 2021 78,99 91,8 + 12,81 SH 150 CBS 2021 87,99 96,8 + 8,81 SH 150 ABS 2021 95,99 112,6 + 16,61 SH 150 CBS 2019 81,99 150 + 68,01 SH 150 ABS 2019 83,49 155 + 71,51 SH350i Thể thao 145,9 170 + 24,1 Bảng giá xe côn tay Honda tháng 12/2021 (ĐVT: triệu đồng) Mẫu xe Giá đề xuất Giá đại lý Chênh lệch Ưu đãi Winner X thể thao 45,9 36,5 - 9,4 Hỗ trợ 5 triệu đồng phí đăng kí Winner X thể thao bản giới hạn 45,9 36,5 - 9,4 Hỗ trợ 5 triệu đồng phí đăng kí Winner X camo ABS 48,99 39 - 9,99 Hỗ trợ 5 triệu đồng phí đăng kí Winner X đen mờ phanh ABS 49,5 39 - 10,5 Hỗ trợ 5 triệu đồng phí đăng kí Winner X phiên bản đường đua HRC phanh ABS 49,99 39 - 10,99 Hỗ trợ 5 triệu đồng phí đăng kí Winner X thể thao ABS 48,99 39 - 9,99 Hỗ trợ 5 triệu đồng phí đăng kí Rebel 300 125 110 - 15 MSX 125 50 50 - Monkey 85 80 -5 CB150R 105 85 - 20 CB300R 140 110 - 30 CBR150R Tiêu chuẩn 70,99 72 + 1,01 CBR150R Đặc biệt 71,99 73 + 1,01 CBR150R Thể Thao 72,49 75 + 2,51 Bảng giá xe số Honda tháng 12/2021 (ĐVT: triệu đồng) Mẫu xe Giá đề xuất Giá đại lý Chênh lệch Ưu đãi Wave Alpha 110 vành nan 17,79 18,2 + 0,41 Hỗ trợ 500.000 đồng Wave Alpha 110 vành đúc 18,79 19,2 + 0,41 Hỗ trợ 500.000 đồng Blade phanh cơ vành nan 18,8 18 - 0,8 Hỗ trợ 500.000 đồng Blade phanh đĩa vành nan 19,8 20 + 0,2 Hỗ trợ 500.000 đồng Blade phanh đĩa vành đúc 21,3 21 - 0,3 Hỗ trợ 500.000 đồng Wave RSX phanh cơ vành nan 21,49 22 + 0,51 Wave RSX phanh đĩa vành nan 22,49 23 + 0,51 Wave RSX phanh đĩa vành đúc 24,49 25 + 0,51 Future nan hoa 30,19 29,5 - 0,69 Future vành đúc 31,19 31,5 + 0,31 Super Cub C125 85 80 - 5

Lưu ý: Giá xe máy Honda 2021 thực tế nêu trên có thể chênh lệch tùy vào từng đại lý khác nhau, khách hàng có thể đến đại lý gần nhất để biết chi tiết hơn.

