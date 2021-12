Bảng giá Honda Vision tháng 12/2021, khuyến mại nửa triệu đồng

Thứ Hai, ngày 06/12/2021 10:00 AM (GMT+7)

Người mua xe tay ga Honda Vision sẽ nhận ngay được khuyến mại lên tới 500 nghìn đồng trong tháng 12/2021. Trong khi giá thực tế của mẫu xe ga này hiện cũng chỉ chênh lệch nhẹ.

So với tháng trước, giá bán của mẫu xe tay ga ăn khách Honda Vision trong đầu tháng 12/2021 đang có dấu hiệu nhích nhẹ. Mặc dù vậy mức chênh lệch của dòng xe ga này so với giá niêm yết vẫn ở ngưỡng thấp hơn rất nhiều so với thời điểm trước đây.

Ở nhiều HEAD phân phối của Honda, giá bán của Honda Vision chênh lệch tầm từ hơn 500 nghìn đồng cho tới khoảng hơn 3,3 triệu đồng, tùy vào từng phiên bản. Chênh thấp nhất là Vision bản Tiêu chuẩn, còn chênh cao nhất là Vision bản Cá tính.

Tuy nhiên, điểm hấp dẫn với người mua Honda Vision trong tháng 12/2021 chính là chính sách khuyến mại của các HEAD Honda hiện nay đang áp dụng cho Vision. Đợt khuyến mại này mang tên “Tài lộc tới, phơi phới Tết Honda”, sẽ lì xì ngay cho các khách hàng mua Vision 110cc số tiền là 500.000 VNĐ.

Đây rõ ràng là một động thái mà các HEAD Honda đang thực hiện để kích cầu doanh số bán hàng cho dòng xe tay ga ăn khách này trong thời gian mua sắm cao điểm ở Việt Nam, khi mà Tết 2022 đang gần đến. Hơn nữa việc thực hiện chính sách “sống chung” với Covid-19 cũng đang tạo thêm tâm lý sẵn sàng mua sắm hơn với nhiều người.

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá Honda Vision mới nhất trong đầu tháng 12/2021 như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Khuyến mại (Triệu đồng) Vision 2021 Tiêu chuẩn 29,99 30,6-31 0,5 Vision 2021 Cao cấp 30,7 33,1-33,5 0,5 Vision 2021 Đặc biệt 31,99 34,1-34,4 0,5 Vision 2021 Cá tính 34,49 37,8-38 0,5

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

