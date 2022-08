Giá xe Honda Winner X bất ngờ tăng trở lại

Trái với dự đoán, mẫu xe côn tay phổ thông Honda Winner X trong tháng 8/2022 đang tăng giá mạnh so với thời điểm đầu tháng 7.

Cụ thể, Honda Winner X bản tiêu chuẩn đang có giá bán 37 triệu đồng. Các phiên bản có phanh ABS hiện đang bán mức giá 39,5 triệu đồng, cao hơn so với tháng 7 từ 1,5 - 2 triệu đồng.

Giá xe Honda Winner X tháng 8/2022 đã không còn hỗ trợ 2 triệu đồng phí đăng kí cũng như trả góp

Thêm vào đó, mẫu xe côn tay phổ thông 150cc này đã không còn chương trình ưu đãi hỗ trợ đăng kí và trả góp lên tới 4 triệu đồng trong tháng này.

Tính tổng thể, giá bán Winner X tháng này cao hơn 5,5 - 6 triệu đồng so với tháng trước. Tuy vậy, chương trình ưu đãi tặng điện thoại Samsung A13 và loa vẫn còn.

Chia sẻ với PV Xe Giao thông, nhân viên bán hàng tại HEAD Honda Thương Mại 98 (20 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội) nói: "Khách hàng mua xe Winner X hiện vẫn có cơ hội nhận được phần thưởng là điện thoại hoặc loa có trị giá 4 triệu đồng. Nếu không nhận hiện vật, cửa hàng sẽ thu mua lại và trừ thẳng 2 triệu đồng vào giá bán. Tháng trước mới có ưu đãi, lượng xe bán ra tại đại lý tăng khá mạnh so với thời điểm tháng 5, tháng 6."

Tuy nhiên mức giá hiện nay cũng thấp hơn rất nhiều so với giá đề xuất

Dù giá bán đã tăng trở lại nhưng giá xe vẫn thấp hơn khá nhiều so với giá đề xuất của hãng. Lý giải về việc Winner X dù có nhiều cải tiến mới nhưng vẫn bán thấp hơn giá đề xuất, nhân viên bán hàng tại Honda Head Vitan (Số 5 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Giá Winner X hiện nay đã hạ khá sâu so với thời điểm mới ra mắt, một phần là do tháng này là tháng ngâu, ít khách quan tâm. Lý do thứ hai là mẫu xe côn tay khá kén khách, đi phố khá vất vả nên không phải là lựa chọn của nhiều khách hàng."

Bảng giá xe Honda Winner X tháng 8/2022 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Giá đề xuất Giá đại lý Chênh lệch Ưu đãi Winner X bản tiêu chuẩn 2022 46,09 37 - 9,09 Khuyến mãi loa/điện thoại trị giá 4 triệu đồng hoặc trừ trực tiếp 2 triệu đồng vào giá bán Winner X bản đặc biệt 2022 49,99 39,5 - 10,49 Khuyến mãi loa/điện thoại trị giá 4 triệu đồng hoặc trừ trực tiếp 2 triệu đồng vào giá bán Winner X bản thể thao HRC 2022 50,49 39,5 - 10,99 Khuyến mãi loa/điện thoại trị giá 4 triệu đồng hoặc trừ trực tiếp 2 triệu đồng vào giá bán

Lưu ý: Giá bán thực tế của Honda Winner X nêu trên có thể chênh lệch tùy vào từng đại lý khác nhau, khách hàng có thể đến đại lý gần nhất để biết chi tiết hơn.

Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/gia-xe-honda-winner-x-bat-ngo-tang-tro-lai-d563494.htmlNguồn: https://xe.baogiaothong.vn/gia-xe-honda-winner-x-bat-ngo-tang-tro-lai-d563494.html