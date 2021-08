Đối thủ Super Cub có bản mới với khuyến mại “Yêu không xa vời”, nhìn cực kì trẻ trung

Thứ Tư, ngày 25/08/2021 06:00 AM (GMT+7)

Có giá từ 27 triệu đồng, xe Thái Lan GPX Rock Metal mới còn có phong cách thiết kế và đồ họa rất tươi tắn, cuốn hút giới trẻ.

Xe máy mới GPX Rock Metal vừa được tung ra thị trường Thái Lan. Xe có thiết kế phong cách, mang 5 màu mới với các đồ họa tươi trẻ và các các đường nét sắc sảo. Đó là các màu: xanh trắng, xám trắng, cam trắng, hồng trắng, và vàng trắng.

Sức mạnh xe đến từ loại động cơ đơn xy lanh, 4 thì, dung tích 110cc, công nghệ phun xăng điện tử GPX-Fi, đạt chuẩn khí thải ra môi trường Euro 4. Đi kèm với đấy là cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn nhìn bắt mắt. Trên đồng hồ còn có hệ thống cảm biến có thể tùy chỉnh thời gian hay hành trình.

Trên xe còn được trang bị hệ thống chiếu sáng hoàn toàn bằng bóng LED đem lại ánh sáng rõ ràng. GPX Rock Metal trang bị phanh đĩa trước, chìa khóa với nắp từ an toàn, hệ thống nhông xích chất lượng, yên ngồi dài thoải mái cho hành trình đi lại hằng ngày đầy tự tin

Nhìn vẻ bề ngoài, GPX Rock Metal rất tươi tắn, đem lại sức hút lớn với giới trẻ. Mẫu xe này có giá bán niêm yết ở thị trường Thái Lan là 39.500 Baht (khoảng 27 triệu đồng). Mẫu xe này lại đang được GPX bán theo hình trả góp rất hấp dẫn, thực hiện theo tiêu chí “Love is not far away…Rock” (Tình yêu không xa vời với xe Rock”.

