Dắt túi kinh nghiệm selfie lung linh với "xế yêu"

Thứ Hai, ngày 27/01/2020 15:30 PM (GMT+7)

Năm mới bạn có nhu cầu thay avatar mà không có ý tưởng nào? Những mẹo chụp ảnh với xe dưới đây chắc chắn sẽ giúp bạn có được những bức hình ưng ý nhất.

Xe máy giá rẻ Sự kiện:

1. Kiểu "on the way"

2. Kiểu "phía sau tay lái"

3. Kiểu "ngược nắng"

4. Kiểu "độc bước"

5. Kiểu "check-in tại cột mốc đường"

6. Kiểu "cùng em đi khắp thế gian"

7. Kiểu "nắng - gió - xe"

8. Kiểu "sefie với gương"

