Biển số xe máy: 49 chưa qua, 53 đã tới và các kiêng kị trong dân gian

Chủ Nhật, ngày 14/02/2021 15:00 PM (GMT+7)

49 chưa qua, 53 đã tới, mãi mãi thất bát, thất tài không lộc…và nhiều kiêng kị về biển số xe được không ít người tin dù chưa dựa trên cơ sở khoa học chắc chắn nào.

Nói tới chuyện kiêng kị trong dân gian thì dĩ nhiên là không chỉ có ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác nữa. Dựng vợ gả chồng, mua đất làm nhà…cho tới mua xe máy mới, chọn biển số xe cũng được nhiều người để ý tới các kiêng kị.

Tại Việt Nam không ít người cho rằng, nếu sở hữu các biển số xe đẹp thì mang lại được nhiều điều hay, điều tốt cho chủ sở hữu cũng như gia đình họ. Thế mới có chuyện, một chiếc xe máy bình thường nhưng khi mang theo biển đẹp lập tức giá trị tăng lên 5-7 lần.

Biển số xe 4953 là xấu?

Trái với quan niệm về biển số đẹp là quan niệm về biển số xấu. Nhiều người thường kị nhất bốc phải biển số xe mà họ tin rằng sẽ gắn với những điềm không may mắn. Các con số lẻ ở cuối mà một số người không thích nhất là số 4 và số 7, vì các con số này gần âm với “Tử” (Cái chết) và “Thất” (Thất bại).

Bên cạnh đó những người kiêng kị biển số xe cũng gắn các con số cuối với nhau để đọc ra ý nghĩa của biển số xe. Chẳng hạn như các cặp số khiến không ít người sợ là 44 (Tứ tử), 19 (Đoàn tụ ông bà), 76 (Thất lộc), 78 (Thất bát)…

Ngoài ra người ta cũng có thể ghép liền cả dãy số trên biển xe vào để đọc nghĩa. 4953 (49 chưa qua, 53 đã tới, ám chỉ niềm tin về những tuổi hạn nặng của đời người), 2278 (mãi mãi thất bát), 7306 (thất tài không lộc)…và nhiều cách đọc biển số để đưa ra các kiêng kị khác.

Có nên buồn khi bốc phải biến số xe như thế này không?

Chưa rõ các quan niệm này về cách đọc biển số xe xuất hiện từ bao giờ trong dân gian. Nhưng có thể thấy đây là những cách ghép số rồi đọc lái theo âm Hán Việt để đoán ra ý nghĩa của biển số. Hoặc dựa trên những quan niệm từ xa xưa về ý nghĩa của các con số.

Trong thực tế chưa có cơ sở khoa học chắc chắn nào khẳng định biển số xe quyết định hay có liên hệ tới số mệnh của người sở hữu. Việc đi đường may mắn, hanh thông, an toàn hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố.

May mắn, an toàn hay không phần lớn là do người tham gia giao thông.

Các yếu tố đó có thể là điều kiện giao thông, thời tiết, thiên tai, phương tiện…Đặc biệt là ý thức tuân thủ các quy tắc tham gia giao thông của mỗi người và của cả cộng đồng, chứ không phải nằm ở chuyện biển số xe nào. Số liệu từ một cuộc Hội thảo quốc gia “Công bố kết quả Nghiên cứu ảnh hưởng của việc lạm dụng đồ uống có cồn đến hành vi điều khiển mô tô, xe máy tại việt Nam” vào năm 2019 từng cho biết, có tới 70-90% số vụ tai nạn giao thông do người lái xe máy uống rượu bia khi lái xe.

