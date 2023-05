7 sai lầm khi sử dụng xe máy, khiến xe “nhanh tã” và mất an toàn

Trong quá trình sử dụng xe máy, rất nhiều người thường mắc phải những sai lầm sau đây khiến cho chiếc xe nhanh chóng bị tổn hại, ảnh hưởng không tốt tới tuổi thọ của xe.

1. Chạy xe ngay lập tức khi vừa mới nổ máy

Nhiều người thường có thói quen vít ga chạy xe ngay lập tức khi vừa mới nổ máy xong. Thực sự đây là thói quen không hề tốt đối với xe máy, có thể khiến chiếc xe ngày càng đi xuống theo thời gian. Bởi lẽ khi mới nổ máy, chúng ta cần đợi để động cơ xe được làm nóng tới một mức độ lý tưởng, các bộ phận bên trong được bôi trơn hoàn toàn thì khi đó chúng ta mới bắt đầu chạy xe, xe sẽ hoạt động một cách trơn tru và êm ái hơn, tránh tình trạng bị giật cục khi chạy xe, hoặc đang đi thì xe chết máy.

2. Khởi động xe khi chưa về số

Đối với các dòng xe số, ban đầu khi khởi động xe đều phải bắt đầu từ số N, rồi mới tăng dần lên từ số 1, 2 cho đến 3, 4. Tuy nhiên nếu như xe chưa về số mà chúng ta đã khởi động xe để chạy ngay lập tức sẽ khiến động cơ bị ì, cần tốn nhiều nhiên liệu hơn để khởi động và di chuyển nhanh chóng. Đặc biệt trong trường hợp chúng ta chở nặng đằng sau xe mà khởi động vội vàng như vậy có thể khiến chiếc xe dễ bị chết máy trong khi chạy, ảnh hưởng tới tuổi thọ của xe.

3. Chỉ sử dụng duy nhất một loại phanh

Một số người, đặc biệt là chị em phụ nữ chỉ sử dụng duy nhất một loại phanh (phanh tay hoặc phanh chân trên xe số; phanh bên phải hoặc phanh bên trái trên xe ga). Đây là một điều khá là nguy hiểm khi lái xe với tốc độ cao mà chỉ sử dụng một loại phanh, điều đó sẽ khiến bạn dễ gặp phải những tai nạn không ngờ trước được khi phải phanh gấp. Ngoài ra việc chỉ sử dụng một loại phanh còn khiến nó nhanh bị mài mòn hơn, ảnh hưởng đến sự an toàn khi lái xe.

4. Không thay nhớt cho xe

Dầu nhớt có tác dụng bôi trơn các bộ phận, chi tiết trong động cơ, giúp chúng hoạt động mượt mà, trơn tru. Nếu như không thay nhớt cho xe thường xuyên, nhớt bên trong lâu ngày sẽ biến thành màu đen, gây đóng cặn bẩn trên động cơ, ảnh hưởng tới sức khỏe và độ bền của xe. Thậm chí nhiều chiếc xe lâu ngày không thay nhớt sẽ dễ bị giật cục, chết máy, xả khói đen kịt phía sau khi di chuyển.

5. Không bảo dưỡng xe thường xuyên

Nếu bạn sử dụng xe máy thường xuyên, hãy nhớ phải luôn bảo dưỡng phương tiện của mình. Bởi nếu không bảo dưỡng cho chiếc xe, bạn sẽ không thể nào biết được các bộ phận nào của xe đang xuống cấp nghiêm trọng và cần phải thay thế. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới độ bền của xe cũng như sự an toàn trong quá trình di chuyển của bạn. Tốt nhất cứ 6 tháng/lần hoặc sau khi di chuyển được 15.000 km, bạn hãy mang xe đi tổng kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ nhé.

6. Sử dụng sai loại xăng cho xe

Hiện nay trên thị trường đang tồn tại hai loại xăng dành cho xe máy, đó là xăng A92 và A95. Trong đó các con số 92 và 95 là để chỉ về mức độ chống kích nổ của xăng, hay còn gọi là Octan. Chỉ số Octan càng cao thì xăng càng bền vững và khó bị kích nổ hơn, từ đó giúp động cơ hoạt động ổn định và trơn tru. Tuy nhiên hiện nay nhiều người đi xe máy vẫn thường đổ sai hoặc lẫn lộn hai loại xăng này, khiến cho động cơ hoạt động không tốt, xe nhanh bị hao xăng, ảnh hưởng đến tuổi thọ của xe. Hãy lưu ý rằng, xăng A95 chỉ nên sử dụng cho các dòng xe côn tay và xe tay ga thế hệ mới, còn xăng A92 chỉ nên dùng cho các dòng xe số động cơ trung bình hoặc các dòng xe cũ đã nhiều năm.

7. Chạy xe khi lốp bị non hơi

Khi lốp xe bị non hơi, xe sẽ phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để có thể di chuyển với tốc độ cao. Điều này sẽ khiến động cơ phải hoạt động nhiều, dễ lâm vào tình trạng hỏng hóc. Do đó để chiếc xe của bạn hoạt động mượt mà, nhớ kiểm tra áp suất lốp thường xuyên để tránh bị non hơi khi đi xe.

Khắc phục được hết những sai lầm còn tồn tại khi đi xe máy sẽ giúp nâng cao tuổi thọ của xe và giúp động cơ hoạt động ổn định, trơn tru, bảo đảm an toàn cho bạn và những người ngồi sau khi lái xe.

