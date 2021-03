5 điều cần biết khi đi xe máy dưới trời mưa phùn, sương mù

Thứ Ba, ngày 09/03/2021 10:00 AM (GMT+7)

Kiểu thời tiết ẩm ương này khiến người đi xe máy cực kỳ khó chịu vì vừa ướt vừa bẩn.

Hà Nội và miền Bắc, Bắc Trung bộ nước ta đang bước vào thời kỳ mưa phùn kéo dài kếp hợp với tình trạng sương mù thường thấy của kiểu thời tiết giao mùa giữa xuân và hạ. Cùng với việc tạo ra những phiền toái với cuộc sống như là quần áo lâu khô, sàn nhà ướt nhẹp...thì kiểu thời tiết này cũng gây là những bất tiện cho người tham gia giao thông, đặc biệt là người đi xe máy.

Vậy cần lưu ý những gì để di chuyển an toàn dưới thời tiết mưa phùn, sương mù?

1. Làm chủ tốc độ

Khi gặp trời mưa, tâm lý của nhiều người luôn muốn đi nhanh để tránh ướt, tuy nhiên điều này lại gián tiếp gây ra sự mất an toàn khi tham gia giao thông do không làm chủ được tốc độ, đặc biệt là khi tầm nhìn bị hạn chế do mưa và mặc áo mưa khiến những va chạm lại càng dễ xảy ra hơn.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng không khuyến cáo bạn đi quá chậm mà nên đi với tốc độ cho phép của Luật và cảm thấy mình làm chủ được xe một cách tốt nhất ở tốc độ đó.

2. Chọn loại áo mưa phù hợp

Tại các thành phố lớn, áo mưa 2 mảnh được nhiều người đi xe máy lựa chọn bởi dễ dàng khi mặc/cởi, đồng thời giúp chùm kín cả xe nên ngay cả khi đi giày thể thao hay mặc váy, người đi xe máy vẫn che chắn được tốt hơn.

Tuy nhiên, nếu quãng đường di chuyển của bạn thường xuyên phải đi qua những đường quốc lộ có các xe tải, xe khách đi lại thì tốt hơn hết bạn nên mua bộ gồm áo và quần riêng. Bởi lẽ, ở những quãng đường này, gió thường tổi lớn đặc biệt là khi có những xe tải lớn đi qua nếu như mặc áo mưa 2 mảnh, bạn rất dễ bị hút, hoặc đẩy ngã, gây nguy hiểm.

Bên cạnh áo mưa thì hiện nay người ta cũng bán rộng rãi các loại bọc giầy/dép đi mưa, găng tay...bạn cũng nên tham khảo để chọn loại phụ kiện phù hợp và an toàn khi di chuyển dưới trời mưa.

3. Mở đèn sương mù hoặc đèn chiếu thấp (đèn cos)

Trời mưa phùn thường khiến tầm nhìn của người đi đường bị hạn chế, đặc biệt là với những chiếc xe máy nhỏ gọn thì càng khó được nhận diện, do đó để đảm bảo an toàn bạn nên bật đèn sường mù (trên các mẫu xe mô tô phân khối lớn hoặc xe ga cao cấp), hoặc đèn cos để giúp những xe đi ngược chiều có thể nhận ra bạn khi di chuyển trong điều kiện thời tiết mưa phùn.

Ở đây cũng cần nói tới các những người đi xe máy trời mưa mà mặc áo mưa 2 mảnh thường vắt 1 mảnh ở phía trước đèn, đối với loại áo mưa có thiết kế phần này trong thì không sao, nhưng nếu áo mưa của bạn không có thiết kế như thế thì không nên vắt vì sẽ che mất đèn xe, làm giảm khả năng nhận diện xe, đặc biệt là trong trời tối.

4. Lưu ý khi phanh xe

Hầu hết xe máy hiện nay đều được trang bị phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau, và khi đi phanh gấp đặc biệt là khi di chuyển dưới trời mưa, nhiều người thường có thói quen bóp chặt tay phanh phải (thường là phanh đĩa), điều này gây ra tình trạng bó cứng phanh và gây đổ, thậm chí lộn xe, gây nguy hiểm cho người điều khiển và người ngồi trên xe.

Do đó, nếu như xe bạn không được trang bị phanh ABS thì để đảm bảo an toàn khi di chuyển dưới trời mua phùn, khi phanh bạn nên đồng thời bóp cả 2 phanh (hoặc là bóp phanh tay phải và phanh chân đối với xe số) để lực phanh đều ở cả hai bánh, giúp đảm bảo an toàn hơn khi dừng xe.

5. Đối với những người cận thị

Là tật khúc xạ phổ biến hiện nay, cận thị gây nhiều bất lợi cho người đi xe máy đặc biệt là trong thời tiết sương mùa, và nhất là hiện nay khi bắt buộc phải đeo khẩu trang thì những "thử thách" đối với người cận đi xe máy càng tăng hơn.

Do đó, nếu như bạn bị cần thì cần lưu ý những vấn đề sau:

- Nên chọn mũ bảo hiểm có kính chắn gió (điều này sẽ giúp kính của bạn kính cận của bạn không bị ướt)

- Nên chọn khẩu trang có thiết kế 3D ôm mặt và thoát khí tốt, tránh đọng khí gây mờ kính. Một số loại khẩu trang thiết kế 3D cho bạn lựa chọn như 3D Mask Unicharm, 3M 9501...

- Khi chọn mắt kính cận, bạn cũng nên tham khảo các loại mắt kinh có chức năng chống mờ, hơi nước tốt, loại này sẽ giúp giảm tình trạng mắt kính bị mờ do hơi nước dọng.

Mong rằng với những thông tin trên đây, bạn đã nắm được các kinh nghiệm để đảm bảo an toàn hơn khi di chuyển dưới trời mưa phùn, sương mù.

