2020 Yamaha Majesty S 155 trình làng, Honda PCX toát mồ hôi

Mang phong cách xe ga cỡ lớn, trang bị hiện đại, động cơ mạnh mẽ nhưng 2020 Yamaha Majesty S 155 thể hiện đậm chất xe máy Nhật khi chỉ số tiêu thụ xăng chỉ 40 km/l.

Xe tay ga mới 2020 Yamaha Majesty S vừa trình làng tại thị trường quê nhà hoa anh đào Nhật Bản. Mẫu xe này được ví như người anh em sinh đôi của Yamaha Nmax 155 – một mẫu xe có bán tại nhiều nước ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, 2020 Yamaha Majesty S lại có một số thành phần thiết kế giống với gia đình xe ga Yamaha Max.

2020 Yamaha Majesty S 155.

Yamaha Majesty không chỉ có phiên bản động cơ 155cc mà còn có cả các lựa chọn 125cc, 250cc và 400cc đáp ứng nhiều phân khúc xe tay ga khác nhau. Nhìn bên ngoài có thể thấy, Yamaha Majesty có nhiều đặc điểm giống gia đình xe tay ga cỡ lớn Max.

Động cơ tiên tiến.

Tại Nhật Bản, 2020 Yamaha Majesty S 155 có giá niêm yết là 379.500 Yên (84,16 triệu VNĐ), đắt hơn một chú so với Yamaha Nmax 155. Mẫu xe ga mới của Yamaha được đánh giá thuộc vị trí xe tay ga cao cấp do có những chi tiết thiết kế sang chảnh hơn hẳn so với Nmax 155.

Giảm xóc sau.

Về sức mạnh, 2020 Yamaha Majesty S 155 trang bị động cơ SOHC, đơn xi-lanh, 4 thì, dung tích 155cc, 4 valve, làm mát bằng nước. Động cơ này có khả năng sản sinh công suất tối đa 14,9 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14 Nm tại 6.000 vòng/phút, truyền sức mạnh qua bộ dây đai V-belt.

Phanh đĩa trước.

Điểm thú vị ở chỗ, 2020 Yamaha Majesty S 155 tuy nhìn hoành tráng thế nhưng nhờ có công nghệ động cơ tiên tiến và hệ thống phun xăng điện tử tối tân nên khả năng tiết kiệm xăng không kém gì các xe tay ga cỡ nhỏ. Theo công bố của nhà sản xuất thì mẫu xe ga này chỉ tiêu tốn xăng ở mức 40 km/l với tốc độ trung bình 60 km/h.

Ống xả và bánh sau xe.

Hệ thống treo trên xe gồm bộ phuộc lồng trước và giảm xóc cánh tay trục đơn phía sau. Hãm tốc cho xe là bộ phanh đĩa trước cỡ 267 mm với 2 pít-tông nén và phanh đĩa sau loại 245 mm với 1 pít-tông nén.

Cốp đựng đồ khủng.

Mang phong cách xe tay ga hiện đại, 2020 Yamaha Majesty S 155 thể hiện tính thực tiễn nữa với hộc đựng đồ cực rộng dưới yên có đủ không gian chứa cả 2 mũ bảo hiểm loại trùm đầu. Ngoài ra trong không gian này còn có ổ sạc 12V.

Hộc đựng đồ trước.

Cụm đồng hồ bán kỹ thuật số hiển thị các thông số rõ nét. Màu sắc xe có cách phối màu thanh nhã, sạch sẽ và sang chảnh với các tùy chọn gồm màu trắng lụa, màu xám kim loại, màu đen kim loại và màu vàng.

Đèn pha LED.

Cụm đồng hồ bán kỹ thuật số.

Bản màu trắng.

Xám kim loại.

Màu đen.

Màu vàng.

Phong cách bắt mắt.

