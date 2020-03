2020 Honda CG 125i Fan, xe côn tay phong cách, uống xăng cực ít

Thứ Ba, ngày 31/03/2020 15:00 PM (GMT+7)

Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một mẫu xe mới trong thị trường thì 2020 Honda CG 125i Fan là nơi gửi gắm đáng lưu ý mà không phải lo âu gì.

Kinh tế, thiết kế phong cách và nhiều tính năng an toàn, dòng xe côn tay mới 2020 Honda CG 125i Fan thực sự là ván bài lớn của các đại lý phân phối xe Honda. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một mẫu xe mới trong thị trường thì 2020 honda CG 125i Fan là nơi gửi gắm đáng lưu ý mà không phải lo âu gì.

2020 Honda CG 125i Fan.

Mẫu xe mới này được công bố đi kèm với gói bảo hiểm 3 năm cho khách hàng và được xếp vào loại xe có khả năng hút khách nhất. Trong thực tế tại Mỹ đã có khoảng 7 triệu chiếc CG 125 được bán ra kể từ năm 1976. Khẩu hiệu của gia đình xe côn tay Honda CG 125 rất đặc biệt “Escape the traffic and the gas station” (Trốn chạy khỏi giao thông đông đúc và các trạm xăng), gợi lên nhiều tò mò.

Bản màu đen.

Thiết kế bên ngoài của xe nhìn rất tuyệt, các tính năng tập trung cả vào ba yếu tố: an toàn, công nghệ và thẩm mỹ. Về cấu trúc, xe có vỏ bình xăng mới nhìn hiện đại hơn, cản bên đậm chất thể thao hơn, và yên ngồi xe có hai cấp độ ăn khớp tốt hơn với đuôi bình xăng. Đặc biệt dung tích bình xăng lớn cho phép bạn có hành trình thoải mái trong những quãng đường đi xa.

Thanh tay vịn thiết kế bên hông.

2020 Honda CG 125 Fan có nhiều chú trọng tới yếu tố an toàn cho lái xe, được thể hiện ngay ở cách thiết kế đèn chiếu hậu được đặt ở góc nghiêng giúp phản chiếu ánh sáng rõ. Bộ thanh tay vịn phía sau thiết kế sang hai bên xe sẽ tỏ ra hữu ích khi xe đổ giúp bảo vệ lái xe khỏi bị xe đè lên.

Động cơ xe tiết kiệm xăng.

Tất cả khách hàng trước khi quyết định mua mẫu xe này, chắc chắn sẽ rất quan tâm với yếu tốt kỹ thuật của xe. 2020 Honda CG 125i Fan sở hữu nhiều chi tiết đáng chú ý về động cơ và kích thước xe.

Cận cảnh động cơ xe.

Động cơ xe:

. Loại động cơ: OHC, đơn xy-lanh 4 thì, làm mát bằng không khí;

. Dung tích: 124,7 cc;

. Công suất tối đa: 11,8 mã lực tại 8.500 vòng/phút;

. Mô-men xoắn cực đại: 1.06 kgf tại 5.000 vòng/phút;

. Hộp số: 5 cấp;

. Hệ thống khởi động: đạp chân;

. Đường kính x hành trình pít-tông: 52,4 x 57,84 mm;

. Tỷ số nén: 9,2 : 1;

. Hệ thống phun xăng: Điện tử PGM-FI;

. Nhiên liệu: xăng.

Bình xăng lớn.

Hệ thống điện và bình xăng:

. Đánh lửa: Điện tử;

. Ắc-quy: 12V-4Ah;

. Đèn chiếu sáng: 35/35 W.

. Bình xăng: 14,6 lít.

Chiều cao yên ngồi hợp lý.

Kích thước:

. Dài x Rộng x Cao: 1980 x 737 x 1070 mm;

. Chiều dài cơ sở: 1308 mm;

. Độ sáng gầm: 164 mm;

. Chiều cao yên: 782 mm;

. Trọng lượng khô: 107 kg.

Xe có thể trang bị phụ kiện và tạo thành giá đựng đồ phía sau.

Khung gầm:

. Loại khung: Khung gầm kim cương;

. Hệ thống treo trước: Phuộc lồng 115 mm;

. Hệ thống treo sau: Treo thường 82 mm;

. Phanh trước và sau: phanh trống, 130 mm;

. Lốp trước/sau: 80/100-18 và 90/90-18.

Khung gầm chắc chắn.

Nổi tiếng trong lịch sử nhờ khả năng tiết kiệm xăng tốt, 2020 Honda CG 125i Fan đến nay vẫn không để mất ánh hào quang đó. Mẫu xe này được cho có khả năng tiết kiệm xăng ấn tượng với mức tiêu thụ chỉ 57 km/l ở đường hỗ hợp, với khả năng mang theo gói đựng đồ phía sau và tải trọng lên đến 100 kg.

Tải trọng tốt.

Hiện tại Honda CG 125 cũng được nhập về thị trường Việt Nam theo đường tiểu ngạch. Mẫu xe này được một số đại lý phân phối với giá thực tế lên đến hơn 30 triệu VNĐ.

