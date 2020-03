2020 Honda CBR250RR xưng vương môtô dưới 300cc tại xứ chùa vàng

Thứ Tư, ngày 18/03/2020 15:00 PM (GMT+7)

2020 Honda CBR250RR vừa được bầu chọn là dòng xe thể thao tốt nhất phân khúc dưới 300cc, xứng tầm là dòng xe môtô cỡ nhỏ dẫn đầu tại thị trường Thái Lan.

Honda CBR250RR vừa tiếp tục củng cố hình ảnh là mẫu xe thể thao thủ lĩnh tại Thái Lan một lần nữa. Mẫu xe này vừa giành giải “Thailand Bike of The Year 2020” (Xe tốt nhất của năm 2020) với danh hiệu Best Sport Under 300cc (Xe thể thao tốt nhất phân khúc dưới 300cc) do Grand Prix Group tổ chức.

2020 Honda CBR250R màu đen.

Gia nhập vào dòng xe thể thao, Honda CBR250RR được sản xuất và nhập khẩu tới Thái Lan từ Nhật Bản, được phát triển theo khái niệm “Beating Master Class” với mã RR (Racing Replica – Mô phỏng xe đua) kết thừa gien từ dòng môtô đua trong các trận đua MotoGP. CBR250R có phong cách gia đình xe CBR và được công nhật nhờ có hiệu suất đỉnh cao.

2020 Honda CBR250RR màu đỏ.

Xe có sức mạnh đến từ bộ động cơ DOHC 4-valve, 2 xy-lanh, dung tích 250cc, làm mát bằng nước và khối xy-lanh bằng nhôm tổng hợp có trọng lượng nhẹ, cho công suất tối đa 38 mã lực tại 12.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 23 Nm tại 11.000 vòng/phút.

Xưng vương phân khúc xe thể thao dưới 300cc.

Hệ thống pít-tông của động cơ được mạ lớp Mô lip đen giúp giảm ma sát. Vị trí vòi phun nước làm mát hướng trực tiếp vào trục khuỷu làm giảm nhiệt tốt hơn. Ngoài ra, xe còn có hệ thống bướm ga thông minh Throttle-By-Wire và thiết kế theo 3 chế độ lái gồm: Comfort (Thoải mái), Sport (Thể thao) và Sport + (Thể thao +).

Động cơ mạnh mẽ.

Đi sâu về mặt thiết kế cho thấy, 2020 Honda CBR250RR có những khác biệt so với những người anh em như CBR150R, CBR500R, CBR650R và CBR1000RR. Mặc dù cũng sử dụng đèn pha LED kép nhưng rìa trên mắt đèn của CBR250RR được tích hợp hệ thống đèn chạy ngày (DRL) giúp cho xe có mặt trước độc đáo hơn những thành viên khác trong gia đình CBR.

Đèn pha LED kép với hệ thống đèn chạy ngày.

Phía trước xe có hệ thống phuộc treo hành trình ngược thương hiệu Showa cao cấp, cỡ 37 mm với lớp sơn màu vàng đặc trưng. Hệ thống phanh xe gồm phanh đĩa đơn 310 mm với 2 điểm kẹp. Đi liền với đó là bộ chống bó cứng phanh (ABS).

Phanh đĩa trước có ABS.

Vành bánh của CBR250RR là bộ vành nhôm tổng hợp thiết kế 7 chấu có phong cách thể thao, chế tạo theo kỹ thuật từ hệ thống đúc trọng lực GDC, giúp vành bánh xe vừa nhẹ mà vẫn rất mạnh mẽ. Ở phía trước còn nổi bật với bộ lốp Dunlop Sportmax, sản xuất tại Nhật Bản, có cỡ 110/70/R17.

Bình xăng xe.

Hướng lên phía trên đó là cụm đồng hồ kỹ thuật số với màn hình màu xanh da trời đặc trưng. Cụm đồng hồ cung cấp nhiều thông tin cần thiết cho lái xe như đo tốc độ, quãng đường đi, đèn báo chuyển số, đèn xi-nhan, đèn báo các chế độ lái và mức độ tiêu hao nhiên liệu cũng như nhiệt độ động cơ.

Đồng hồ kỹ thuật số.

Phía sau xe là bộ ống xả đậm chất thể thao và hệ thống treo cánh tay trục bằng nhôm tổng hợp. Bánh sau có trang bị phanh đĩa đơn 240 mm với bộ nén phanh từ Nissin. Vành bánh xe thiết kế tương tự như vành trước, trang bị lốp cao su Dunlop Sportmax, sản xuất tại Nhật Bản, có cỡ 140/70 R17.

Thanh tay lái.

2020 Honda CBR250RR được bán tại Thái Lan với 2 màu tùy chọn (đen và đỏ). Xe có giá đề xuất 249.000 baht (179,541 triệu VNĐ), một mức giá mà không phải ai cũng với tới được.

Hốc hút gió.

Yên ngồi.

Phía sau xe.

Ống xả đôi, phanh đĩa sau.

Giảm xóc đơn phía sau.

Mạnh mẽ, hiện đại.

