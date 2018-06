Tin nóng World Cup 2018 7/6: Sao tuyển Anh quyết định gây "sốc"

Thứ Năm, ngày 07/06/2018 06:02 AM (GMT+7)

World Cup 2018 Sự kiện:

Hậu vệ cánh người Anh, Danny Rose vừa có quyết định gây sốc với giới mộ điệu khi không cho người nhà sang Nga xem World Cup trực tiếp.

Sao Anh cấm người nhà tới Nga

Do lo ngại vấn đề an ninh và phân biệt chủng tộc tại Nga, hậu vệ cánh trái của “Tam sư” - Danny Rose quyết định cấm người nhà tới xem trực tiếp World Cup 2018 để đảm bảo an toàn tính mạng. Đây được coi là sự cẩn trọng có phần thái quá của hậu vệ đang chơi cho Tottenham.

Danny Rose cấm người nhà sang Nga xem World Cup trực tiếp

FIFA chọn bác sĩ hàng đầu

Để đảm bảo vấn đề sức khỏe cũng như phòng chống doping tại World Cup 2018 diễn ra được tốt đẹp, FIFA quyết định chỉ định tiến sĩ Celeste Geertsema là người chỉ đạo đội ngũ y tế phụ trách các vấn đề sức khỏe và doping trong thời gian diễn ra giải đấu. Bác sĩ Geertsema được biết đến là một bác sĩ chuyên khoa hàng đầu về thể thao và đang công tác tại Aspetar, Qatar.

Alexander-Arnold ra mắt tuyển Anh

Theo nguồn tin từ BBC, hậu vệ cánh của Liverpool sẽ có lần đầu tiên ra mắt “Tam sư” trong trận đấu giao hữu với Costa Rica sẽ diễn ra vào đêm nay. Bên cạnh đó, thủ thành Jack Butland cũng là người trấn giữ khung gỗ chứ không phải Pickford như trận đấu trước.

Nigeria thua CH Séc

“Đại bàng xanh” đang gây sốt với mẫu áo đẹp nhất nhì World Cup 2018. Tuy nhiên, họ vừa mới để thua trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2018 trước đội tuyển CH Séc. Người ghi bàn duy nhất trong trận đấu này là Tomas Kalas - cầu thủ của Chelsea nhưng bị đem cho mượn tại Fulham mùa bóng vừa qua.

Maradona khám bệnh trước World Cup

Huyền thoại người Argentina sẽ đóng vai trò là một người phân tích trên bàn bình luận tại World Cup 2018. Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu, Diego Maradona quyết định tới Colombia điều trị dứt điểm cơn đau ở đầu gối trong 4 tháng qua.