Họp báo Pháp đấu Ba Lan: HLV Deschamps cảnh báo học trò về Lewandowski

ĐT Pháp sẽ đối đầu với ĐT Ba Lan vào lúc 22h ngày 4/12 ở vòng 1/8 World Cup. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Deschamps đã có những chia sẻ về đối thủ và diễn biến vòng bảng. Ông thầy người Pháp bắt đầu bằng nhận xét về các trận đấu ở vòng 1/8.

HLV Deschamps chia sẻ trước cuộc đối đầu với ĐT Ba Lan

“Kể từ đây, một giải đấu khác sẽ bắt đầu. Bây giờ là những trận đấu sống còn. Bạn không cần phải tính toán gì nữa. Mục tiêu đơn giản chỉ là chiến thắng, chúng tôi muốn có mặt ở tứ kết”. Khi được đặt câu hỏi về việc có lo lắng ĐT Pháp rơi vào tình cảnh ở EURO 2020 khi bị loại ở vòng 1/8, Deschamps không ngần ngại khẳng định.

“Tôi nghĩ là nói về quá khứ, đặc biệt là quá khứ đau thương chẳng để làm gì. Cầu thủ chắc chắn không muốn sống lại những giây phút đó. Đây là môt trận đấu khác, đối thủ cũng khác nữa. Tôi không nói điều đó không thể xảy ra nữa nhưng rõ ràng chúng tôi không muốn lặp lại quá khứ. Đây là một giải đấu khó khăn. Tôi xem hầu như toàn bộ các trận đấu. 16 đội giỏi nhất đang ở đây và chỉ có 8 suất tại tứ kết”.

Nói thêm về những bất ngờ tại World Cup, ông thầy người Pháp chia sẻ. “Mọi trận đấu đều rất khó khăn, điển hình như lượt cuối vòng bảng. Các đội bóng có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng xoay chuyển tình thế, chất lượng các cầu thủ cũng đồng đều hơn. Liệu có bất ngờ tiếp theo không? Tôi không lạc quan đến vậy nhưng hãy cùng chờ xem. Với tình hình hiện tại, các ông lớn cũng sẽ gặp nhiều khó khăn”.

Khi được đặt câu hỏi về đối thủ sắp tới, Deschamps thẳng thắn nhận xét về lối chơi của Ba Lan. “Tôi đã xem cả 3 trận đấu của Ba Lan và đặc điểm chung là họ phòng ngự rất nhiều. Có vẻ như Ba Lan rất thích phòng ngự và họ làm rất tốt điều đó. Họ có rất nhiều cầu thủ giỏi và giàu kinh nghiệm. Tôi có thể kể ra như Szczesny, Glik, Lewandowski… Những cầu thủ trẻ của họ cũng rất tài năng.

Những gì Ba Lan đã làm được rất đáng trân trọng, họ xứng đáng có mặt ở vòng 16 đội mạnh nhất. Các cầu thủ tôi hiểu mình sẽ phải đấu đầu với ai. Chúng tôi chuẩn bị rất nhiều bài tấn công để đối phó với Szczesny. Cậu ấy là một thủ môn giỏi”.

Khi được yêu cầu nhận xét thêm về Lewandowski, Deschamps cũng thoải mái chia sẻ nhưng từ chối so sánh tiền đạo người Ba Lan và cậu học trò Mbappe. “Lewandowski là mẫu tiền đạo cực kỳ nguy hiểm. Cậu ấy chỉ cần một khoảng trống nhỏ để làm nên chuyện. Lewandowski có thể hình tốt và biết cách tận dụng tối đa lợi thế này. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa để cậu ta bị chia cắt với quả bóng.

Còn câu chuyện so sánh giữa Lewandowski và Mbappe, tôi xin phép không bình luận. Những gì họ làm được mọi người đều đã thấy và nếu bạn muốn so sánh, hãy tự so sánh. Họ đang là những tiền đạo giỏi nhất thế giới với những phẩm chất khác nhau. Bởi vậy, mỗi người sẽ có cảm nhận riêng của mình”.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/hop-bao-phap-dau-ba-lan-hlv-deschamps-canh-bao-hoc-tro-ve-lewa...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/hop-bao-phap-dau-ba-lan-hlv-deschamps-canh-bao-hoc-tro-ve-lewandowski-c28a43979.html