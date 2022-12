ĐT Đức bị loại khỏi World Cup: Báo chí Đức chỉ trích, tổng sỉ vả Hansi Flick

World Cup 2022 nhận thêm một bất ngờ khi ĐT Đức phải dừng bước ngay sau khi vòng bảng kết thúc. Dù thắng Costa Rica với tỉ số 4-2 ở lượt đấu cuối nhưng đoàn quân của Hansi Flick vẫn bị loại do Nhật Bản thắng Tây Ban Nha ở trận đấu cùng giờ. Cùng có 4 điểm nhưng Đức chỉ xếp thứ ba do thua hiệu số bàn thắng/thua so với Tây Ban Nha.

Tờ Bild gọi việc bị loại khỏi World Cup là sự chấm dứt của kỷ nguyên "ông lớn"

Ngay sau khi “địa chấn” xảy ra, báo chí Đức ngay lập tức có phản ứng. Tờ Bild có bài bình luận với tựa đề “Kết thúc kỷ nguyên của một ông lớn”. Trong bài viết có đoạn trách ĐT Tây Ban Nha không đá hết sức nhưng trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về chính thầy trò Hansi Flick.

“Tất nhiên, những quyết định tranh cãi của Nhật Bản và Tây Ban Nha khiến ĐT Đức chịu thiệt. Thêm vào đó, Tây Ban Nha không đá hết sức trong hiệp hai để gỡ hòa bởi họ thích vị trí thứ hai hơn. Mặc dù vậy, điều đó không thể giấu đi được thực tế là bị loại ngay từ vòng bảng World Cup là nỗi ô nhục lớn.

Đó là dấu chấm hết cho kỷ nguyên của một đội bóng lớn. Không ai khác, chính LĐBĐ Đức cùng các cầu thủ ĐTQG và cả Hansi Flick nữa phải chịu trách nhiệm về điều này. Chúng ta từng vô địch thế giới 4 lần, đứng trên đỉnh châu Âu 3 lần nhưng đó chỉ còn là quá khứ. Thực tế hiện tại là 2 lần liên tiếp bị loại từ vòng bảng World Cup và không lọt vào nổi tứ kết của EURO 2020”.

Tờ Kicker nhắc tới việc Đức phải thắng Costa Rica 10-2 mới có cơ hội đi tiếp

Trên tờ Kicker, bài tường thuật về trận đấu có tiêu đề nhẹ nhàng hơn một chút. “Đức phải thắng Costa Rica 10-2 mới có cơ hội đi tiếp. Đức đã bị loại khỏi World Cup”. Tác giả bài viết tường thuật khá chi tiết trận đấu và làm nổi bật lên nỗ lực của các tuyển thủ Đức. Tuy nhiên, kết quả trận thi đấu cùng giờ khiến cho mọi thứ trở thành quá muộn.

Trên tờ Eurosport phiên bản Đức, tác giả bài viết chỉ trích kịch liệt những quyết định của HLV Hansi Flick. “Hàng thủ của ĐT Đức chưa sẵn sàng cho World Cup. Trong 19 trận dẫn dắt “Die Mannschaft”, Hansi Flick sử dụng tới 16 sơ đồ phòng ngự khác nhau.

Tờ Eurosport phiên bản tiếng Đức chỉ trích Hansi Flick vì những quyết định dùng người

Trận này, Flick sử dụng Kimmich cho vị trí hậu vệ cánh phải nhưng không mang lại hiệu quả. Bên cạnh đó, sai lầm khác của Hansi Flick là quyết tâm giữ Muller trong đội hình. Tiền đạo 33 tuổi không đủ nhanh và khỏe để gây áp lực lớn cho đối phương như Fullkrug hay Havertz có thể làm được”.

Chung quan điểm là huyền thoại Bastian Schweinsteiger trên tờ Derwesten. "Vấn đề lớn nhất hiện tại của ĐT Đức chính là hàng phòng ngự. Tôi cảm thấy đội bóng chỉ có một trung vệ ở đẳng cấp quốc tế là Antonio Rudiger còn lại tất cả chỉ ở tầm Bundesliga. Đó là điều không thể chấp nhận được.

Hàng phòng ngự giống như "gót chân Asin" của ĐT Đức. Hôm nay là một ví dụ điển hình, tôi không hiểu sao hàng phòng ngự lại chơi tệ đến vậy. Họ cho Campbell quá nhiều khoảng trống, tương tự là Tajeda sau đó. Điều đó đáng lẽ không được phép xảy ra".

