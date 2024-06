Giá vàng rớt thảm nhà đầu tư choáng váng, lỗ cả trăm triệu đồng

Trước việc giá vàng miếng SJC giảm mạnh trong những ngày gần đây, nhiều người đã tranh thủ xuống tiền mua vàng miếng nhằm tích trữ. Tại nhiều điểm bán vàng tại các ngân hàng ở Hà Nội, trong những ngày qua xuất hiện tình trạng người dân xếp hàng dài chờ mua vàng. Tuy nhiên, nhiều người đã phải thất vọng khi mất thời gian nhưng cũng không mua được.

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn An Huy - chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm về thị trường vàng thuộc Công ty FIDT, cho rằng hiện tượng người dân kéo nhau đi mua vàng miếng do đang thiếu kênh đầu tư tích sản. Hiện tại thị trường bất động sản đang gặp khó, trái phiếu vẫn trong cuộc khủng hoảng niềm tin, còn thị trường chứng khoán theo hướng đầu tư an toàn dài hạn chưa thực sự được phổ cập đến đông đảo người dân.

Tuy nhiên, trước những biến động mạnh của giá vàng miếng thời gian gần đây, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên thận trọng trong mọi giao dịch, nên nghiên cứu thị trường kỹ càng để tránh thua lỗ đáng tiếc. Đặc biệt, trước diễn biến của tình hình thế giới, giá vàng SJC có thể còn dư địa giảm tiếp, người dân nên chọn thời điểm giao dịch hợp lý, tránh tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội).

Theo TS. Trương Văn Phước, Nguyên Quyền Chủ tịch Uỷ ban Giám sát Tài chính quốc gia, khi Ngân hàng Nhà nước áp dụng phương thức bán vàng can thiệp trực tiếp, các ngân hàng thương mại như đại lý uỷ thác và Ngân hàng Nhà nước ấn định giá bán ra thị trường với một khoảng cách chênh lệch định trước với giá quốc tế. Như vậy, sau khoảng 10 phiên, chêch lệch sẽ sớm thu hẹp. Do đó người dân cần hết sức cẩn trọng trong các giao dịch vàng thời điểm này.