Chi tiền tỷ vào chứng khoán, nhà đầu tư cá nhân và “cá mập” cùng lỗ nặng

Nhiều nhà đầu tư bắt đầu xu hướng "buông bảng điện, tắt app" khiến thanh khoản trên thị trường chứng khoán từ cuối tháng 6 đến nay có nhiều phiên duy trì ở mức thấp: “Cổ phiếu blue-chip, cổ phiếu trong rổ VN30 hay cổ phiếu được nhận định tích cực, có kết quả kinh doanh lãi lớn của doanh nghiệp… đều giảm mạnh. Tăng 3 tháng không bằng giảm nửa tháng, thành quả từ đầu năm đến giờ mất sạch. Các khuyến nghị mua cổ phiếu giá tốt ở vùng hỗ trợ cũng không đúng, vì nhiều cổ phiếu tốt dòng chứng khoán, thép, bất động sản… hiện cũng rớt khỏi vùng hỗ trợ", anh Nam, một nhà đầu tư đã từng có kinh nghiệm trên thị trường nhiều năm nói.

Ngay cả lãnh đạo một số công ty chứng khoán cũng thừa nhận chứng khoán đang "lao dốc" chứ không còn "rung lắc" như những nhận định trước đó. Giám đốc tư vấn của một công ty chứng khoán nói rằng: "Tôi không thấy lý do nào để thị trường giảm mạnh, bởi định giá thị trường thời điểm này không quá cao. Thanh khoản tạm thời giảm do cơ hội đầu tư ít đi nhưng so với các kênh đầu tư khác như gửi tiết kiệm, vàng, bất động sản… thì chứng khoán vẫn hấp dẫn về mặt tiềm năng, thanh khoản hơn".