4 kiểu tóc giúp tóc mỏng trở nên bồng bềnh quyến rũ

Không ít cô nàng gặp khó khăn với mái tóc thưa thớt. Số lượng tóc ít ỏi kết hợp với những sợi tóc mảnh, kích cỡ nhỏ hơn bình thường càng khiến da dầu lộ ra nhiều hơn, tổng thể trông kém thẩm mỹ.

Tóc mỏng có thể do di truyền, có thể do chế độ sinh hoạt, cách chăm sóc chưa phù hợp song nhìn chung, nó khiến chị em trông bớt đi vài phần xinh đẹp.

Muốn tóc trông dày dặn, bồng bềnh hơn, phái đẹp có thể tham khảo những kiểu tạo mẫu tóc dưới đây:

Tóc xoăn xù mì

Tóc xoăn xù mì có thể coi là “cứu cánh” cho các cô nàng tóc thưa mỏng. Những lọn tóc bồng bềnh, xù nhẹ như sợi mì giúp “giấu nhẹm” tình trạng tóc ít, tóc mỏng, thậm chí giải quyết luôn cả tình trạng tóc xẹp lép hay bết chặt vào da đầu. Nhược điểm nho nhỏ của tóc xoăn xù mì là dễ cộng tuổi. Bạn gái nếu muốn để tóc xoăn xù mì đẹp nên kết hợp với những màu tóc nhuộm như nâu tây, xám khói hoặc màu rêu. Không nên để tóc xoăn xù mì màu đen nếu bạn không đủ tự tin về làn da cũng như các đường nét trên khuôn mặt mình.

Tóc ngắn uốn cụp

Tóc mỏng càng nuôi dài càng dễ gãy rụng và cảm giác mỏng hơn. Thay vì để tóc dài, một mái tóc cắt ngắn hợp thời trang, uốn cụp ở đuôi sẽ phù hợp hơn với bạn. Tóc ngắn uốn cụp ngoài việc khắc phục nhanh gọn tình trạng tóc thưa mỏng còn khiến diện mạo của bạn gái thêm phần trẻ trung. Nếu muốn mái tóc bồng bềnh hơn nữa, bạn có thể dập phồng lớp tóc ở bên trong, tập trung ở phần chân tóc vì đây là phần dễ lộ khuyết điểm nhất.

Tóc xoăn dài lọn to

Nếu vẫn quyết tâm nuôi tóc dài, đừng để tóc thẳng mà hãy uốn xoăn kiểu lọn to. So với tóc xoăn lọn nhỏ hoặc xoăn xù mì, tóc xoăn dài lọn to khiến phái đẹp trở nên sang trọng hơn nhưng vẫn trẻ trung, ngọt ngào. Những lọn tóc bồng bềnh mang lại sự mềm mại, duyên dáng cho phái đẹp, khiến mái tóc mỏng không còn là vấn đề. Bên cạnh đó, tóc xoăn dài lọn to cũng dễ chăm sóc, chỉ cần gội sấy ở nhà, không cần cắt tỉa quá thường xuyên, do đó phù hợp với các bạn gái không có thời gian tới salon hàng tuần.

Tóc tém uốn nhẹ

Những cô nàng thường xuyên gặp tình trạng rụng tóc dẫn đến tóc thưa mỏng chắc chắn sẽ tìm thấy nhiều sự tiện lợi khi để tóc tém. Chúng không mất nhiều thời gian gội sấy, thậm chí bạn có thể nhuộm tóc ngay tại nhà nếu là người khéo tay. Quan trọng nhất, tóc tém kết hợp với uốn nhẹ sẽ giúp khắc phục dứt điểm mái tóc thưa thớt, hay xẹp dính vào da đầu. Muốn mái tóc tém thêm phần xinh xắn, nữ tính, bạn có thể để tóc mái thưa hoặc mái bay.

Một số cách chăm sóc mái tóc thưa mỏng:

-Gội đầu thật nhẹ nhàng: Tóc thưa mỏng rất dễ rụng nếu bị chà xát mạnh khi gội đầu. Do đó, hãy đảm bảo gội đầu thật nhẹ nhàng, ưu tiên những sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, dành cho tóc và da đầu nhạy cảm.

-Không dùng nhiệt quá cao: Nhiệt độ cao từ nước nóng, máy sấy tóc hay những loại máy tạo kiểu cũng là những nguyên nhân khiến tóc thêm gãy rụng. Cố gắng gội đầu bằng nước mát hoặc nước ấm thay vì nước nóng, dùng máy sấy ở chế độ nhiệt trung bình kết hợp sấy gió. Nếu phải tạo kiểu, hãy xịt một lớp dưỡng trước vài phút để tóc bị hư tổn ít nhất có thể.

-Ăn đủ chất, ngủ đủ giấc: Dinh dưỡng và giấc ngủ có quan hệ mật thiết tới mái tóc. Nếu bạn ăn kiêng quá đà để giảm cân, tóc chắc chắn sẽ không thể khỏe đẹp. Thức khuya, căng thẳng cũng khiến tóc dễ rụng hơn. Hãy đi ngủ trước 11 giờ đêm và tập thể dục nếu được để có cơ thể cũng như mái tóc khỏe mạnh.

Tóc thưa mỏng cần có sự chăm sóc cẩn thận hơn so với những mái tóc thông thường

