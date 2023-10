Xưởng sản xuất bỉm bốc cháy kèm cột khói ngút trời, chủ tiết lộ nguyên nhân

Hiện trường vụ cháy.

Tối 5/10, đại diện Đội Phòng cháy chữa cháy - Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, vào khoảng 18h30 cùng ngày, cảnh sát nhận được tin báo cháy trên địa bàn xã La Phù, khói đen bốc cao hàng chục mét.

Ngay sau đó, cảnh sát đã điều xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ có mặt tại hiện trường dập lửa. Đám cháy xuất phát từ một nhà chuyên sản xuất về bỉm và đồ lót có diện tích 120m2. Sau đó, ngọn lửa bùng phát lan sang một nhà để đồ bán hàng online có diện tích 150m2.

Cột khói bốc cao hàng chục mét. Ảnh: NDCC

Đến 19h, đám cháy được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tài sản đang được thống kê. Tuy nhiên, thời điểm cháy, trong xưởng chứa nhiều đồ dễ cháy nên ngọn lửa kèm khói bốc cao khiến nhiều người hoảng loạn.

Đại diện Đội Phòng cháy chữa cháy - Công an huyện Hoài Đức cho hay, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy theo chủ nhà là do chập điện. Hiện công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cụ thể.

