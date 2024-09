Xuất hiện vết nứt lớn ở Sơn La, hơn 200 người dân được di dời

Nhằm chủ động phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong 2 ngày 14 và 15/9 các lực lượng chức năng huyện Bắc Yên đã khẩn trương di dời con người, tài sản của một số hộ dân đến nơi an toàn.

Vết nứt gãy kéo dài, nguy cơ cao sạt lở nguy hiểm đến tính mạng, tài sản các hộ dân.

Ông Đinh Văn Muôn, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Ngậm cho biết: Phương án sẽ di dời cả bản, tạm thời sẽ bố trí cho người dân sang ở khu tái định cư bên xã Chiềng Sại (cách bản Ngầm bởi con sông Đà) trong thời gian chờ xây một khu tái định cư khác.

Các lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân di chuyển con người, tài sản ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở.

Lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ di chuyển tài sản và tuyên truyền người dân

Trước hiện tượng trên, cùng với các lực lượng chức năng khác, Công an huyện Bắc Yên đã huy động 30 CBCS do đồng chí Trưởng Công an huyện làm trưởng đoàn cùng các CBCS Công an huyện, Công an xã phối hợp với lực lượng Quân sự, lực lượng Bảo vệ ANTT ở cơ sở,… hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các hộ dân còn lại sớm di chuyển ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Trước đó, tại huyện Mường La (Sơn La), lực lượng chức năng cũng đã di dời 14 hộ dân có nguy cơ sạt lở cao ở bản Nà Trà, xã Pi Tong. Cụ thể, trong 2 ngày (12 và 13/9), Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường La đã cử 15 cán bộ, chiến sĩ, 10 dân quân, phối hợp với Điện lực Mường La, các cơ quan chức năng đảm bảo các nhu cầu thiết yếu và dựng 11 nhà bạt để di dời 14 hộ dân lên vị trí an toàn cách nơi ở cũ khoảng 1km.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]