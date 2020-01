Xử phạt uống rượu, bia lái xe: Còn đang... tuyên truyền

Thứ Năm, ngày 02/01/2020 09:02 AM (GMT+7)

Ngày 1-1, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia bắt đầu có hiệu lực nhưng tình hình uống rượu, bia rồi lái xe vẫn diễn ra ở các tỉnh, thành.

Ghi nhận thực tế tại TP HCM, từ tối 31-12-2019 đến sau thời điểm đón giao thừa, nhiều khu vực vẫn dày đặc quán nhậu, đông đúc thực khách. Hàng loạt tuyến đường sau thời điểm bắn pháo hoa đông nghẹt người. Cảnh kẹt xe diễn ra ở nhiều đoạn và không ít người khi đó tấp vào các quán xá bên đường ăn uống hoặc đã tổ chức các "bàn nhậu" trước đó ở khu vực gần địa điểm bắn pháo hoa. Theo một cán bộ Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM, đêm giao thừa, lực lượng CSGT trước mắt tập trung thực hiện các công tác phục vụ đón năm mới, sau đó ở mỗi địa bàn phụ trách của các đội CSGT bắt đầu tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm, trong đó có vi phạm nồng độ cồn theo quy định mới.

Sang ngày 1-1, nhiều người đã bắt đầu cân nhắc trong việc sử dụng rượu, bia khi lái xe. Anh Đặng Minh P. (ngụ quận 3, TP HCM) kể theo lịch hẹn mừng năm mới, trưa 1-1, anh và bạn bè tổ chức liên hoan tại một quán nhậu ở khu vực Thanh Đa (quận Bình Thạnh). Lần này anh P. không dám tự chạy xe mà đi taxi đến quán, xác định sau đó cũng sẽ đón xe về. "Ngoài mức phạt khá cao, quy định mới còn tác động đến ý thức sử dụng rượu, bia nên không còn dám tùy tiện như trước" - anh P. nói.

Trước việc quy định mới có hiệu lực, phía nhà hàng, quán ăn, một số nơi cũng đã bắt đầu tổ chức dịch vụ xe đưa khách về nếu sử dụng rượu, bia tại quán. Nhà hàng V.P trên đường Lê Quý Đôn (quận 3) thông báo với khách vào ăn uống, nếu sử dụng đồ uống có cồn sẽ có xe đưa về nhà miễn phí. Tuy nhiên, ghi nhận ở nhiều nhà hàng, quán ăn khác hiện chưa có dịch vụ này.

Kiểm tra độ cồn khi lái xe tại TP HCM. Ảnh: GIA MINH

Tại TP Đà Nẵng, nhiều người uống rượu, bia vẫn không ngán mức phạt rất cao nếu vi phạm. Quán xá vẫn đông người và tan cuộc rất ít người đón taxi hoặc xe ôm về nhà. Thượng tá Hoàng Tiến Sỹ, Phó Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, cho biết quy định còn mới mẻ đối với người dân. Thời gian có hiệu lực và thời gian thông qua luật rất gần nên việc triển khai chưa thể thực hiện kịp. Hiện cơ quan này đã xin ý kiến lãnh đạo chỉ áp dụng tuyên truyền, nhắc nhở. Khi có hướng dẫn cụ thể sẽ xử phạt.

Công an TP Cần Thơ cho biết đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai luật từ rất sớm. "Chúng tôi đang chờ hướng dẫn của Bộ Công an xử lý những vi phạm theo luật quy định và sẽ phối hợp với báo chí để tuyên truyền cho người dân" - thượng tá Nguyễn Ngọc Hiệp, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ, nói.

Đại diện Cục CSGT - Bộ Công an cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục chỉ đạo CSGT các đơn vị, địa phương tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn và ùn tắc giao thông.

"Cục CSGT sẽ mở chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy; kiểm tra ôtô đầu kéo sơ-mi rơ-moóc, ôtô chở khách và phương tiện thủy chở khách ngang sông, dọc sông, chở người đi lễ hội, vui chơi giải trí, tham quan du lịch, tàu cao tốc... Tập trung xử lý nghiêm các hành vi người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu, bia và có nồng độ cồn quá mức cho phép" - đại diện Cục CSGT nói.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/xu-phat-uong-ruou-bia-lai-xe-con-dang-tuyen-truyen-20200101215848731....Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/xu-phat-uong-ruou-bia-lai-xe-con-dang-tuyen-truyen-20200101215848731.htm