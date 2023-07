Xử phạt quán ăn có con chuột “chễm chệ” trên túi bún

Ngày 22/7, lãnh đạo UBND phường Phương Mai (quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Thị Ngọc B. (67 tuổi, chủ cơ sở bán bún ở ngõ 4 Phương Mai) về các hành vi gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Con chuột đang bò trên túi bún

Theo lãnh đạo UBND phường Phương Mai, quán của bà B. bị xử phạt 2.250.000 đồng về các hành vi: Không có bàn, tủ, giá, kệ, thiết bị, dụng cụ đáp ứng theo quy định để bày bán thức ăn; Thức ăn không được che đậy, ngăn chặn bụi bẩn; Có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; Không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay.

Trước đó, ngày 19/7, mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại quán bún của bà B.

Theo nội dung đăng tải, trong khi bà B. đang làm bún cho khách, thì bên cạnh đó, một con chuột bò lên túi bún. Người đăng tải clip còn cho biết "bà chủ vừa làm mà mồ hôi vừa rơi vào bún".

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip khiến nhiều thực khách "rùng mình". Hình ảnh "con chuột ngồi chễm chệ trên túi bún" càng khiến người xem sợ hãi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) thành lập đoàn kiểm tra đối với quán bún của bà B. Đây là quán ăn vỉa hè, chuyên kinh doanh bún mọc, bún chân giò, nằm trong ngõ 4 Phương Mai.

Trong quá trình làm việc, bà B. thừa nhận, thời điểm bán hàng, bản thân tất bật chuẩn bị các suất ăn cho khách nên không nhìn thấy con chuột trên túi bún ở phía sau lưng. Túi bún để phía sau cũng vừa được nhà cung cấp đưa đến.

Lãnh đạo UBND Phương Mai cho hay, quán của bà B. vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm trong kinh doanh, nên đoàn kiểm tra đã lập biên bản đề xuất xử phạt hành chính đối với quán này theo Điều 16, Nghị định 115/2018/NĐ-CP, quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, UBND phường Phương Mai cũng yêu cầu, sau khi mở lại quán, bà B. buộc phải cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đồ ăn phải đặt trong tủ kính, người bán hàng không thể lơ là để đồ ăn bên ngoài tủ kính.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/xu-phat-quan-an-co-con-chuot-chem-che-tren-tui-bun-a618442.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/xu-phat-quan-an-co-con-chuot-chem-che-tren-tui-bun-a618442.html