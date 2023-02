Xử phạt một TikToker 5 triệu đồng vì xúc phạm công an

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) của Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với TikToker “V.P” về hành vi đăng tải thông có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi rà soát hoạt động trên không gian mạng. Ảnh: CA

Trước đó, Phòng An ninh mạng phát hiện tài khoản TikTok “V.P” đăng tải clip với tiêu đề có nội dung xúc phạm đến lực lượng cảnh sát khi đang làm nhiệm vụ tuần tra ban đêm.

Nội dung đăng tải gây ra dư luận xấu trong nhân dân trên địa bàn, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng Công an.

Qua xác minh, Công an xác định chủ tài khoản TikTok là P.V.V (29 tuổi, cư trú tại xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi).

Tại cơ quan công an, ông V đã thừa nhận hành vi sai phạm, tự giác gỡ bỏ thông tin và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 15/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 14/2022 (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2020), Phòng An ninh mạng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.V.V số tiền 5 triệu đồng.

