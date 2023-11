Xôn xao bảng điện tử tuyên truyền của một địa phương chạy dòng chữ lạ

Ngày 22-11, mạng xã hội xôn xao hình ảnh một bảng điện tử trên cổng chào xã nông thôn mới An Sơn (Ấp Phú Hưng, xã An Sơn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) có dòng chữ lạ thay thế cho nội dung tuyên truyền từ trước tới nay.

Cụ thể, dòng chữ "Nhà cái đến từ châu Phi" chạy nhiều lần bằng đèn led màu đỏ.

Dòng chữ lạ chạy trên bảng điện tử

Đại diện lãnh đạo xã An Sơn cho biết ngay khi phát hiện, người dân đã thông báo cho chính quyền địa phương để tắt bảng điện tử. Dòng chữ nói trên chỉ xuất hiện khoảng 10 phút.

Trao đổi với phóng viên, bà Huỳnh Thị Thanh Phương, Bí thư Thành ủy Thuận An, cho biết đã nắm sự việc. "Tôi cũng đã yêu cầu phòng văn hóa thông tin và trung tâm văn hóa phải có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ các nội dung tuyên truyền trên các cổng thông tin điện tử của TP Thuận An"- bà Phương nói.

Được biết, bảng hiệu này trước đây chỉ chạy các nội dung tuyên truyền về sự kiện quan trọng của địa phương hoặc những ngày lễ lớn của đất nước.

Theo một nguồn tin của phóng viên, cơ quan chức năng địa phương đang điều tra, làm rõ sự việc.

