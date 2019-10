Xét xử vụ Gian lận điểm thi Sơn La: Đề nghị trả hồ sơ làm rõ tội đưa và nhận hối lộ

Tại phiên toà gian lận điểm thi Sơn La sáng 18-10, VKS cho rằng vụ án có dấu hiệu tội đưa và nhận hối lộ nên đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Sáng 18-10, Hội đồng xét xét (HĐXX) TAND tỉnh Sơn La đã hỏi ý kiến của các bên liên quan để kết thúc phần thẩm vấn để đi vào phần tranh tụng trong vụ án gian lận điểm thi THPT 2018 xảy ra ở tỉnh này.

Theo đó, đại diện VKSND tỉnh Sơn La cho rằng qua quá trình xét xử tại phiên toà VKS nhận thấy có 1 số nội dung chưa thể giải quyết được. VKS cho rằng có dấu hiệu của tội đưa và nhận hối lộ, do đó đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Toàn cảnh phiên toà

Theo hồ sơ tố tụng, tại cơ quan điều tra, bị cáo Lò Văn Huynh, cựu Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La), khai đã nhận của Nguyễn Minh Khoa, cựu phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) - Công an tỉnh Sơn La, 1 tỉ đồng để giúp sửa, nâng điểm cho 2 thí sinh. Lò Văn Huynh và người nhà đã tự nguyện giao nộp số tiền trên cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La. Ngoài ra, Huynh còn khai nhận của bà Lò Thị Trường 300 triệu đồng để giúp sửa nâng điểm cho thí sinh và Huynh đã trả lại số tiền này.

Tuy nhiên, kết quả điều tra, ông Nguyễn Minh Khoa và bà Lò Thị Trường đều không thừa nhận được thỏa thuận và đưa tiền cho Huynh. Ngoài lời khai của Huynh, số tiền đã nộp Cơ quan điều tra, không có tài liệu chứng cứ nào khác để chứng minh. Do đó, không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Huynh về Tội nhận hối lộ; và cũng không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp nêu trên về các tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Số tiền Huynh cùng các bị cáo nhận của các đối tượng được xác định là tiền do vụ lợi mà có.

Bà Lò Thị Truờng

Đáng chú ý, tại phiên toà khai, với vai trò người làm chứng, bà Lò Thị Trường cho biết bị cáo Lò Văn Huynh là chú họ của bà. Bà Trường đã có nhờ ông Huynh xem điểm trước cho con trai là thí sinh Lù Mạnh Hùng. "Tôi chỉ nhờ xem điểm trước không có trao đổi, hứa hẹn vật chất gì. Thực tế cháu đã trúng tuyển vào trường an ninh nhưng sau đó trả về vì điểm không đạt"- bà Trường khai trước phiên toà.

Theo bà Trường, do lo sợ con không đủ điểm nên đã nhờ bị cáo Huynh xem điểm giúp. "Tôi đến nhà ông Huynh tôi có đưa cho ông số báo danh của cháu. Ông Huynh cũng không đặt vấn đề gì và nói giúp được thì giúp, nếu không thông cảm cho ông"- bà Trường ngập ngừng nói.

Được gọi lên bục khai báo để đối chất, bị cáo Huynh xác nhận đúng như bà Lò Thị Trường khai trước toà. Bà Trường sau đó đã cảm ơn bị cáo 300 triệu đồng và bị cáo mang trả lại bà Trường.

Tại phiên toà, những người làm chứng khác liên quan đến việc đưa tiền cho các bị cáo đều một mực phủ nhận. Duy nhất, bà Trường là phụ huynh có con được nâng điểm thừa nhận việc đưa tiền cho người mà mình nhờ giúp.