Xe tải, ô tô khách cùng lao vào nhà dân, nhiều người thoát chết

Thứ Sáu, ngày 24/12/2021 14:40 PM (GMT+7)

Xe tải, xe ô tô đang lưu thông trên QL1 qua Quảng Nam bất ngờ cùng lúc lao vào nhà dân, nhiều người may mắn thoát chết.

Trưa 24/12, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin trên tuyến QL1 đoạn qua phường An Xuân (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ TNGT khi cả 2 xe tải và ô tô chở khách bất ngờ cùng đâm vào nhà dân, nhiều người may mắn thoát chết.

Hiện trường vụ TNGT cả 2 xe ô tô cùng lao vào nhà dân.

Cụ thể, vào lúc 10h ngày 24/12, xe tải BKS 92C-062.39 (chưa rõ tài xế) đang lưu thông theo hướng Núi Thành - Tam Kỳ (hướng Nam - Bắc theo QL1) khi đến địa điểm trên, xe tải mất lái đâm qua dải phân cách giữa lao sang làn đường ngược chiều va chạm với xe ô tô BKS 43B-043.33 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông hướng Đà Nẵng - TP Tam Kỳ.

Sau khi va chạm, cả 2 xe ô tô này cùng lao vào nhà dân bên đường, rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Hậu quả, 2 chiếc xe bị hư hỏng và một số đồ đạc bàn ghế trong nhà dân cũng bị hư hỏng nặng, rất may tài xế và người trong nhà không có ai bị thương.

Lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường xử lý vụ TNGT.

Ông Trần Xuân Khánh (chủ ngôi nhà bị hư hại sau vụ TNGT, trú khối phố 5, xã An Xuân), kể lại: Khi tôi đang ngồi trong nhà thì bất ngờ thấy xe tải lao qua dải phân cách và tông vào xe ô tô, tiếp đến thì 2 xe này lao vào trong nhà tôi. Tôi hoảng loạn quá liền bỏ chạy vào sâu trong nhà. Nếu chậm chân chút nữa thì khó bảo toàn tính mạng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Phòng CSGT đường bộ-đường sắt, Công an tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương có mặt tại hiện trường thu thập thông tin, điều tra nguyên nhân, giải quyết vụ TNGT.

