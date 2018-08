Xe máy "kẹp" 4 lao xuống sông, 2 người tử vong

Thứ Hai, ngày 13/08/2018 09:58 AM (GMT+7)

An toàn giao thông Sự kiện:

Tới khúc cua ở Thanh Hóa, chiếc xe máy chở 4 người đã lao xuống sông khiến 2 người tử vong.

Sáng ngày 13-8, tin từ Công an huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 2 người khác may mắn thoát nạn khi chiếc xe máy chở 4 người lao xuống sông tại địa bàn giáp ranh 2 xã Nga Hải và Nga Liên.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn được huy động tới hiện trường để tìm kiếm 4 người đi xe máy lao xuống sông

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 12-8, một chiếc xe máy hiệu Exciter 150cc chở 4 người (chưa rõ danh tính, gồm 3 nam và 1 nữ) lưu thông trên đoạn đường gần cầu Yên Hải (giáp ranh xã Nga Hải và Nga Liên) thì bất ngờ lao thẳng xuống sông.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng báo tới lực lượng chức năng, sau đó lực lượng Công an huyện Nga Sơn, Cảnh sát PCCC Thanh Hóa và chính quyền địa phương đã tới hiện trường tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Đến 24 giờ cũng ngày, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 người (1 nam và 1 nữ). 2 người còn lại được cứu sống, đưa lên bờ an toàn.

Theo thượng tá Đỗ Hoàng Hải, Trưởng Công an huyện Nga Sơn, 2 nạn nhân tử vong quê ở tỉnh Nam Định. Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định là do người điều khiển xe máy chở 4 người do đêm tối đi tới đoạn đường cua không để ý nên đã lao xuống sông và gặp nạn.