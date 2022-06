Xe khách mất lái tông xe tải trên quốc lộ, 2 người bị thương

Xe khách bất ngờ mất lái lao sang trái đường rồi tông vào xe tải chạy ngược chiều khiến 2 hành khách bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 16-6, trên quốc lộ 15 (thuộc địa bàn thôn 2, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), giữa xe tải và xe khách khiến 2 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Vào thời điểm nêu trên xe khách 38B-009.55 do anh Nguyễn Ngọc Hải (35 tuổi, trú thị trấn Hương Khê) điều khiển, chạy hướng TP Hà Tĩnh về Hương Khê, bất ngờ bị mất lái lao sang đường ngược chiều tông nhau với xe tải BKS 37C-136.98 do anh Nguyễn Xuân Hải (39 tuổi, trú TP. Vinh, Nghệ An) điều khiển.

Giải cứu các nạn nhân trên xe khách. Ảnh: CTV.

Cú tông mạnh khiến hai xe bị hư hỏng nặng, xe khách lao vào vườn nhà dân bên quốc lộ rồi dừng lại. Các hành khách trên xe hốt hoảng, la hét, kêu cứu.

Hai hành khách trên xe khách bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng Công an huyện Hương Khê và Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh mặt kịp thời để phân luồng tránh ách tắc giao thông kéo dài và điều tra làm rõ vụ tai nạn.

