Xác định nguyên nhân bước đầu ôtô 7 chỗ lao xuống hồ Xuân Hương, 2 người chết

Tại Công an tỉnh Lâm Đồng, vợ chồng ông Thắng, bà Điểm (cùng quê tỉnh An Giang), chủ nhân chiếc ôtô 7 chỗ lao xuống hồ Xuân Hương Đà Lạt khiến 2 người chết, đã có những tường trình bước đầu.

Chiều 25-10, nguồn tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vụ chiếc ôtô 7 chỗ lao xuống hồ Xuân Hương (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) khiến 2 người chết, xảy ra vào tối 13-10, đã có thể xác định nguyên nhân bước đầu.

Chiếc ôtô 7 chỗ nói trên thuộc sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Viết Thắng (SN 1972) và bà Nguyễn Thị Điểm (SN 1969), cùng sinh sống tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Ngày 13-10, vợ chồng bà Điểm cùng tài xế Phạm Hồng Hải (SN 1972) và hướng dẫn viên du lịch Thái Chí Nhẫn (SN 1995, cùng ở An Giang) đi Đà Lạt.

Hiện trường lực lương chức năng cứu hộ ôtô 7 chỗ lao xuống hồ Xuân Hương khiến 2 người chết.

Sau khi ăn tối, chiếc xe của họ vào đường Lê Đại Hành, để qua cầu Ông Đạo vào vòng xoay trước chợ Đà Lạt với tốc độ khá nhanh thì lao thẳng xuống hồ Xuân Hương.

Lúc này, vợ chồng ông Thắng, bà Điểm ngồi hàng ghế sau tài xế đã bung cửa ra, bị rớt xuống hồ, nhưng may mắn đều biết bơi nên đã vào được bờ an toàn.

Tài xế Hải và anh Nhẫn ngồi trước đầu xe, khả năng do va đập mạnh nên cả hai bị ngất hoặc bị thương nặng, không thoát được ra ngoài. Mưa lớn, chiếc xe trôi trong làn nước cách bờ hơn 10 m. Khi các lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm kiếm, tiếp cận được chiếc xe, 2 nạn nhân đã tử vong.

Cũng theo Công an tỉnh Lâm Đồng, vợ chồng ông Thắng, bà Điểm cho rằng tài xế Phạm Hồng Hải rất nghiêm túc chấp hành việc lái xe nên không sử dụng rượu bia. Nhưng khả năng do không thuộc đường, lúc này trời Đà Lạt đang mưa, nhìn mặt đường loang loáng nước, mặt nước hồ Xuân Hương cũng tương tự vậy nên tài xế nhầm mặt hồ là đường nên thẳng đà xe lao tới...

Đến 20 giờ 21 phút, việc trục vớt và tìm kiếm nạn nhân kết thúc.

"Vụ việc đang được các ngành chức năng giao Phòng Kỹ thuật - Hình sự (PC09) Công an tỉnh tích cực phối hợp với Cục Khoa học - Kỹ thuật - Hình sự (Bộ Công an) giám định chiếc xe vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe có bị lỗi kỹ thuật không để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện, cơ quan chức năng mới xác định tài xế không sử dụng rượu bia và không chất kích thích" - đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết.

