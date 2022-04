Vũng Tàu dự kiến đón lượng khách khủng dịp lễ 30-4

Lượng khách về TP Vũng Tàu vui chơi, tắm biển dự kiến sẽ đông gấp 2,5 lần so với dịp lễ Giỗ Tổ vừa qua, địa phương đã lên phương án chu đáo để bảo đảm an toàn cho du khách.

Ngày 25-4, UBND TP Vũng Tàu cho biết mọi công tác chuẩn bị cho dịp lễ 30-4 và 1-5 sắp tới đã được triển khai xuống cho các Khu du lịch và các đơn vị. Địa phương cũng đã họp với lực lượng công an, UBND các phường để bảo đảm an toàn cho du khách khi vui chơi, tắm biển tại thành phố này.

Dịp lễ này, TP Vũng Tàu dự kiến sẽ đón khoảng 250.000 lượt khách, thậm chí có thể chạm mốc 300.000 lượt trong 4 ngày. Đây là số khách "khủng", gấp 2,5 lần so với dịp Giỗ Tổ vừa qua (hơn 90.000 lượt).

Khách vui chơi, tắm biển tắm biển Vũng Tàu rất đông trong dịp lễ, Tết

Với những tín hiệu tốt về lượng khách cho lễ 30-4, ngành du lịch xác định sẽ có hiện tượng quá tải trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ do khách đến đông cùng thời điểm.

Đại diện điểm du lịch, cơ sở lưu trú và nhà hàng lớn cho biết đang khẩn trương tuyển thêm người để kịp thời đào tạo, phục vụ khách trong cao điểm này.

Để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông trong dịp lễ, Phòng Quản lý đô thị TP Vũng Tàu đã xây dựng kế hoạch chống ùn tắc giao thông, bố trí các bãi đậu xe tạm cho du khách tại những địa điểm tập trung đông.

Lực lượng cứu hộ được huy động 100% để kịp thời cảnh báo du khách ra khỏi khu vực nguy hiểm khi tắm biển

Ngoài công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và hỗ trợ tối đa cho du khách, chính quyền địa phương cũng lưu ý các phường chỉnh trang đô thị, dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải. Cùng với đó, sâu sát nắm bắt địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khách du lịch sử dụng ma túy trong các cơ sở lưu trú.

Ban quản lý các khu du lịch TP Vũng Tàu đã huy động lực lượng cấp cứu ứng trực 100%, chủ động cắm cờ hiệu, biển báo tại các ao xoáy, dòng chảy nguy hiểm; phân công cấp cứu viên ứng trực, thổi còi, phát loa cảnh báo và hướng dẫn khách tắm biển nơi an toàn. Khi gặp tình huống nguy cấp, lực lượng cứu hộ sẽ dùng ca nô, mô tô trượt nước để nhanh chóng ra cứu du khách.

Cảnh báo du khách khi tắm biển UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có văn bản chỉ đạo Sở Du lịch và các địa phương có biển tăng cường kiểm tra công tác cấp cứu phòng chống đuối nước tại các khu du lịch và bãi tắm biển tự phát trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Sở Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp quản lý, đảm bảo an toàn cho du khách bằng các biện pháp nhắc nhở, cảnh báo khách du lịch, người dân không tắm tại những khu vực không an toàn và không có lực lượng cứu hộ. Ngoài ra, các địa phương cũng cần thường xuyên nâng cao kỹ năng cứu hộ, phòng chống đuối nước tại các khu du lịch và bãi tắm, đặc biệt trong dịp lễ 30-4 và 1-5 tới đây.

