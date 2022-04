Cần sớm xử lý nạn quấy rối tình dục trên xe buýt

Nhận diện hành vi quấy rối tình dục Quấy rối tình dục gồm những hành vi hay lời nói có bản chất tình dục không được nạn nhân đồng ý. Chẳng hạn nhìn chăm chú vào vùng nhạy cảm của người khác; dùng lời nói giễu cợt, khiếm nhã có tính chất gợi dục; bình phẩm về thân thể một cá nhân; gửi thư, email hay tin nhắn mang tính chất tình dục hoặc gửi cho người khác xem các clip “đen”; đụng chạm hay vuốt ve thân thể, quàng vai... Thạc sĩ Lê Thị Minh Hoa Nhiều phụ nữ bị quấy rối nhưng cứ ngỡ đó là hành động tán tỉnh, lời nói bình thường, bông đùa nên vô tình tạo đà cho kẻ xấu lấn tới. Do đó, mọi người cần nhận diện được các hành vi quấy rối, phán đoán nguy cơ bị quấy rối có thể xảy ra. Các bạn nữ nên theo nhóm khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng, đến chỗ đông người. Nếu đi một mình thì cần để ý xem những người xung quanh là ai. Bạn nữ có thể dùng giỏ xách, ba lô… che vùng nhạy cảm để tạo khoảng cách an toàn với người đứng gần. Khi có dấu hiệu lạm dụng xảy ra, cần quyết liệt bảo vệ chính mình. Nhiều bạn nữ khi bị lạm dụng thường chọn cách im lặng vì sợ tố cáo sẽ bị kẻ quấy rối trả thù hoặc tìm cách áp chế. Điều này khiến các đối tượng tin rằng hành vi của mình không bị tố giác và lấn tới. Trường hợp bị đe dọa thì cố gắng thoát khỏi tình thế nguy hiểm ngay lập tức, tìm người đáng tin cậy giúp và tố giác đến cơ quan chức năng… ThS LÊ THỊ MINH HOA, giảng viên tâm lý học, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành Cần sớm xử lý dứt điểm Theo Điều 7 Nghị định 144/2021, người có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục người khác ở nơi công cộng sẽ bị phạt tiền 5-8 triệu đồng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hành vi quấy rối chưa được xử lý dứt điểm. Thứ nhất, tiến trình xử lý, tiếp nhận tin báo về hành vi quấy rối còn gây nhiều khó khăn cho các nạn nhân. Trong quá trình tiếp nhận báo án, cơ quan chức năng thường đặt những câu hỏi như: Bị xâm hại khi nào? Xâm hại ở đâu? Ra sao? Có bằng chứng không? Điều này đã tạo áp lực cho chính nạn nhân. Trong khi phần lớn nạn nhân bị xâm hại đều không thể chứng minh vì họ không lường trước được tình huống này. Luật sư Đinh Thị Quỳnh Như Thứ hai, đa phần nạn nhân là nữ nên xấu hổ, e dè trong việc tố giác hành vi. Từ đó, nạn nhân có tâm lý chung là chịu đựng và tự vệ bằng cách không đi trên tuyến xe mình từng bị xâm hại… hơn là lên tiếng tố giác. Do đó, các cơ quan chức năng như công an, Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng nên có phương thức tiếp nhận tố giác hành vi quấy rối tình dục thích hợp. Có thể trực tiếp, gián tiếp ghi nhận những tố giác dù nạn nhân chưa có chứng cứ đầy đủ để kịp thời nắm bắt tình hình. Các nạn nhân cũng có thể kêu gọi người bị quấy rối phản ánh vụ việc để hỗ trợ cơ quan chức năng… Luật sư ĐINH THỊ QUỲNH NHƯ, Đoàn Luật sư TP.HCM TRÚC PHƯƠNG ghi