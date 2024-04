Vụ thông tin sai sự thật về Chủ tịch Sacombank: Xử lý không vùng cấm, không ngoại lệ

Trước đó, tối 1/4, trên trang mạng xã hội Facebook mang tên Thang Dang có đăng tin về việc ông Dương Công Minh (Chủ tịch HĐQT Sacombank) bị cấm xuất cảnh vì tham gia rửa tiền cho bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Thịnh Phát) và một số thông tin khác. Ngày 2/4, Ngân hàng Sacombank phát đi thông cáo, bác bỏ tin tức trên và cho biết, đơn vị đã tiến hành các biện pháp cần thiết để xử lý theo quy định pháp luật, cũng như ngăn chặn các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ uy tín, danh dự của lãnh đạo Sacombank và gây ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu, uy tín hoạt động của ngân hàng. Đại diện ngân hàng Sacombank cũng khẳng định, Chủ tịch HĐQT Dương Công Minh vẫn đang trực tiếp điều hành các công việc tại Sacombank. Chiều 2/4, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an xác định, cho đến thời điểm hiện nay, ông Dương Công Minh - Chủ tịch Ngân hàng Sacombank không nằm trong danh sách chú ý xuất nhập cảnh hoặc cấm xuất cảnh. Bộ Công an bác bỏ mọi thông tin sai sự thật nhằm phá hoại, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bình thường của hệ thống tài chính, ngân hàng. Mọi hành vi đưa tin sai sự thật sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.