Vụ sập tấm bê tông quán cà phê Nhà Bẹp khiến cô giáo tử vong: Trách nhiệm thuộc về ai?

Ngày 7-6, liên quan tới vụ tai nạn thương tâm khiến một cô giáo tử vong do bị tường sập vào người, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Hiện cơ quan công an đang thực hiện các bước nhằm xác minh tin báo, nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Quán cà phê nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VŨ LONG

Trước đó, khoảng 8 giờ tối 5-6, bà NTT (39 tuổi, giáo viên) dẫn hai con nhỏ đến quán cà phê Nhà Bẹp tại thôn 11, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, để uống nước.

Trong lúc các con ra ngoài chơi, bà T ngồi lại uống nước thì bị tấm bê tông phía trên quán sập xuống, đè trúng người. Vụ việc khiến bà T tử vong ngay sau đó.

Ông Nguyễn Tự Do, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Cư M’gar, xác nhận nạn nhân vừa tử vong trong vụ sập tấm bê tông là nữ giáo viên dạy toán tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm trên địa bàn huyện.

Theo ông Do, giáo viên T có chồng là quân nhân, công tác ở hải đảo xa xôi.

Trao đổi với PLO, luật sư (LS) Đặng Đình Tiến, Đoàn LS tỉnh Đắk Lắk, cho biết việc thi công, quản lý, sử dụng các loại công trình xây dựng, nhà ở… phải bảo đảm các yếu tố an toàn theo quy định của pháp luật về nhà ở và luật xây dựng.

Ở trường hợp trên, tấm bê tông sập tại quán cà phê, gây hậu quả chết người thì lực lượng công an sẽ điều tra để xác định nguyên nhập bị sập, làm rõ vai trò của các bên liên quan: thi công thiết kế, chủ nhà, chủ quán...

Nếu nguyên nhân gây sập là lỗi thi công, thiết kế, quán cà phê Nhà Bẹp thuê đơn vị, cá nhân tư vấn thiết kế, thi công trọn gói (chủ sử dụng không biết đến việc đảm bảo an toàn thi công), khi xảy ra tai nạn, gây hậu quả chết người thì chủ thi công công trình phải chịu trách nhiệm do việc thi công (tấm bê tông) không đảm bảo an toàn kỹ thuật theo quy định tại Điều 298 Bộ luật Hình sự 2015 về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong trường hợp chủ quán/chủ nhà tự ý thi công, tự ý đưa công trình vào sử dụng dẫn đến tại nạn, gây hậu quả chết người, chủ quán có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người, theo quy định tại Khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự (phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm).

Trao đổi qua điện thoại với PLO, một người thân của bà T, cho biết hiện gia đình đang lo hậu sự cho nạn nhân, không muốn ý kiến gì về vụ việc và không đồng ý cung cấp thêm thông tin.

Trường hợp khác, LS Nguyễn Thị Thu Tâm, Đoàn LS TP.HCM cho biết: Nếu cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân xảy ra việc tấm bê tông sập, gây hậu quả chết người là do tác động ngoại cảnh thì việc việc giải quyết sẽ căn cứ theo Điều 605 Bộ luật dân sự 2015.

Cụ thể, chủ sở hữu; người chiếm hữu; người được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân do nhà cửa, công trình xây dựng khác đó gây thiệt hại cho người khác.

Việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tính mạng bị xâm phạm theo khoản 1 Điều 591 BLDS 2015 quy định như sau: Bồi thường chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc người bị thiệt hại trước khi chết ; tiền công người chăm sóc người bị thiệt hại; chi phí hợp lý cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng.

Cạnh đó, người chịu trách nhiệm bồi thường còn phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại.

Nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này.

Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá 100 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng 1. Người nào vi phạm quy định về xây dựng trong lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, máy móc, giám sát, nghiệm thu công trình hoặc lĩnh vực khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 224 và Điều 281 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Làm chết người; ..... 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Điều 298 BLHS 2015

