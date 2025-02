Vụ quyên góp cho bé Bắp: Cơn giận dữ của cộng đồng mạng

Theo Nghị định 93/2021/NĐ-CP, cá nhân kêu gọi quyên góp để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trong nước phải tuân thủ nhiều yêu cầu hơn so với việc hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Cụ thể, khi kêu gọi hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh, cá nhân phải thông báo bằng văn bản đến UBND cấp xã nơi cư trú trước khi vận động, đồng thời công khai thông tin về mục đích, cách thức quyên góp và tài khoản tiếp nhận. Sau khi kết thúc hoạt động, cá nhân phải báo cáo kết quả với chính quyền địa phương. Đối với việc kêu gọi hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, cá nhân không bắt buộc phải thông báo trước mà chỉ cần công khai, minh bạch số tiền nhận được và cách sử dụng. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành việc hỗ trợ, vẫn phải báo cáo kết quả với UBND cấp xã nơi tổ chức hoạt động. Như vậy, việc quyên góp cho thiên tai, dịch bệnh chịu sự giám sát chặt chẽ hơn do liên quan đến số tiền lớn và nhiều đối tượng bị ảnh hưởng, trong khi quyên góp hỗ trợ cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo có quy trình đơn giản hơn nhưng vẫn phải đảm bảo minh bạch.