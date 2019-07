Vụ mạng xã hội đưa tin 3 cháu nhỏ bị bắt cóc: Lá thư của người cha

Liên quan đến vụ việc các trang mạng xã hội tung tin 3 cháu nhỏ ở Nghệ An bị một người đàn ông lạ mặt bắt cóc đưa lên xe ôtô chở đi, gia đình các cháu nhỏ khẳng định không có chuyện các cháu bị bắt cóc, các cháu bị lạc là do tự ý bỏ nhà đi chơi.

3 cháu nhỏ đi lạc được Công an xã Diễn Kỷ chăm sóc.

Tối ngày 17-7, thông tin từ Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An, cho biết vào ngày 17-7, trên các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin 3 trẻ em gồm Nguyễn Công Th. (14 tuổi, trú xóm 7, xã Phúc Sơn), Nguyễn Văn L. (10 tuổi) và Nguyễn Văn Th. (7 tuổi, xóm 2, xã Phúc Sơn, Anh Sơn) bị bắt cóc. Công an huyện Anh Sơn và Công an huyện Diễn Châu đã tiến hành xác minh và kết luận hoàn toàn không có việc các cháu bị bắt cóc như các trang mạng đã đưa.

Cụ thể theo thông tin từ Công an huyện Anh Sơn, vào khoảng 20 giờ ngày 16-7, đơn vị này nhận được tin báo 3 cháu nhỏ nêu trên đi khỏi nhà từ 8 giờ sáng cùng ngày đến nay chưa về. Nhận được tin báo, Công an huyện Anh Sơn lập tức thông báo cho công an 21 xã thị trấn và công an các huyện trong tỉnh, đồng thời tổ chức lực lượng tìm kiếm tại các xã trên địa bàn. Đến sáng ngày 17-7, nhận được tin báo từ Công an xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu về việc phát hiện 3 cháu bé, Công an huyện Anh Sơn đã phân công lực lượng trực tiếp xác minh, khi xác định đúng 3 cháu bé là các trường hợp đang tìm kiếm, đã thông báo và cùng với gia đình đi xuống xã Diễn Kỷ để nhận các cháu.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định vào khoảng 8 giờ ngày 16-7-2019 , 3 cháu rủ nhau đi chơi trên một chiếc xe đạp của Cháu Th., đi dọc Quốc Lộ 7A hướng Anh Sơn- Diễn Châu và bị lạc, không xác định được hướng về. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày đến địa bàn xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu do mệt và đói nên các cháu vào thùng xe ôtô hỏng để bên đường để ngủ. Đến khoảng 4 giờ ngày 17-7 thì tỉnh giấc và được người dân xã Diễn Kỷ phát hiện và đưa đến Công an xã Diễn Kỷ. Do sợ bị bố mẹ đánh nên cháu Nguyễn Công Th. đã nghĩ ra nội dung bị bắt cóc và dặn cháu Nguyễn Văn L., Nguyễn Văn Th. khai theo mình.

Thư gia đình các cháu cảm ơn cơ quan công an - Ảnh Công an cung cấp

Sau khi nhận bàn giao các cháu bé từ Công an xã Diễn Kỷ, ông Nguyễn Công Quý (bố cháu Th.) đã viết thư cảm ơn đến Công an huyện Anh Sơn, Công an huyện Diễn Châu, Công an xã Phúc Sơn, Anh Sơn; Công an xã Diễn Kỷ, Diễn Châu. Trong thư ông ông Quý cũng khẳng định việc con mình và người cháu bị lạc xuống xã Diễn Kỷ là do các cháu tự ý bỏ nhà đi chơi.

Liên quan đến sự việc trên Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, khẳng định thông tin mạng xã hội đưa 3 cháu nhỏ bị bắt cóc gây hoang mang dư luận là sai sự thật.