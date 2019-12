Vụ đưa xe về phường để mặc cả: Có dấu hiệu tội phạm

“Công gì thì công, làm bậy phải xử” Gặp lại chúng tôi, anh C.H.Đ kể: “Khi tôi ngồi trong quán cà phê cùng anh chị PV kể lại câu chuyện thì anh chị nói sẽ báo lên Công an TP.HCM để xử lý vụ việc. Ban đầu, tôi cũng lo nhưng chỉ lát sau các anh thanh tra công an tới. Sau đó có anh ra ngoài gọi điện thoại rồi vào nói lại: “Giám đốc nói rồi (Trung tướng Lê Đông Phong - PV), công gì thì công, làm bậy phải xử”. Các anh động viên tôi và giúp đỡ tôi rất nhiệt tình. Tối đó, làm việc xong, tôi về nhà thì một anh Thanh tra Công an TP.HCM gọi tới bảo “đã tìm thấy xe em rồi, đừng lo”. Sau đó tôi chạy lên, thấy xe mừng quá trời. Xong hết công việc thì muộn lắm rồi, tôi đứng đợi, anh thanh tra công an và mọi người đợi tới khi bạn tôi đón mới chịu ra xe về. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới giám đốc Công an TP.HCM và các anh thanh tra công an. Số tiền hơn 8 triệu do “cắm” sạch đồ để đi chuộc xe, tôi đã mang về chuộc lại hết số đồ trên. Gần 2 triệu mượn thêm bạn tôi cũng đã trả lại. Lần nữa, tôi rất cảm ơn giám đốc và các anh thanh tra Công an TP.HCM”.