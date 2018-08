Vụ đe dọa truy sát nhân viên VTV9: Đề nghị Công an Cần Thơ, An Giang vào cuộc

Thứ Sáu, ngày 17/08/2018 11:11 AM (GMT+7)

Lo sợ lời đe dọa truy sát của giám đốc Công ty Smartland nên Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ (VTV Cần Thơ) đề nghị Công an TP Cần Thơ và An Giang bảo vệ tính mạng cho phóng viên tác nghiệp.

Ngày 17-8, VTV Cần Thơ đã có văn bản gửi Công an TP Cần Thơ và Công an tỉnh An Giang chỉ đạo xử lý hành vi đe dọa giết người của lãnh đạo Công ty Smartland và bảo vệ tính mạng của phóng viên VTV Cần Thơ tác nghiệp.

Văn bản nêu: "Ngày 12-8, bản tin 11 giờ 30 phút, kênh truyền hình quốc gia VTV9 phát phóng sự "Đa cấp bất động sản quốc tế lãi khủng - người tham gia mất trắng" nói về hoạt động kinh doanh lừa đảo của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thái Tuấn, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Địa ốc Greenland và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Dự án Bất động sản Smartland (Công ty Smartland). Trong phóng sự này có phần sản xuất và xuất hiện của nhóm phóng viên VTV Cần Thơ (biên tập viên cùng quay phim) tác nghiệp nói về hoạt động của nhóm công ty trên tại khu vực ĐBSCL.

Văn bản đề nghị Công an TP Cần Thơ và An Giang vào cuộc

Ngày 15-8, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP HCM nhận được Công văn số 001/2018/SML của Công ty Smartland do Chủ tịch HĐQT Vũ Đức Tĩnh ký về việc yêu cầu gỡ phóng sự, đính chính thông tin và đe dọa truy sát cả gia đình giám đốc VTV9, truy sát cán bộ, nhân viên có liên quan đến phóng sự. Vì cho rằng phóng sự đưa tin sai sự thật. Nhận thấy sự đe dọa của lãnh đạo Công ty Smartland là nghiêm trọng, vi phạm pháp luật, có thể không chỉ dừng lại ở lời đe dọa suôn nên VTV Cần Thơ đề nghị giám đốc Công an TP Cần Thơ và An Giang chỉ đạo xác minh làm rõ và xử lý theo pháp luật hành vi đe dọa giết người của lãnh đạo Công ty Smartland.

VTV Cần Thơ đề nghị Công an TP Cần Thơ và An Giang hỗ trợ phương án bảo vệ tài sản và tính mạng cho cán bộ, phóng viên tại Cần Thơ và nhà riêng biên tập viên H.B.T.".

Liên quan đến vụ việc, như Báo Người Lao Động đã thông tin, trong chiều 16-8, anh anh Trần Văn Quý (ngụ xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) cho biết hôm 12-8, anh có trả lời phỏng vấn nhóm phóng viên thuộc VTV9 trong phần phóng sự điều tra "Đa cấp bất động sản quốc tế lãi khủng - người tham gia mất trắng".

Anh Quý bị nhóm người lạ mặt đánh sau khi trả lời phỏng vấn trên VTV9. Ảnh: Thốt Nốt

Đến chiều 16-8, anh bị một thanh niên lạ mặt từ trên ô tô bước xuống nắm cổ áo anh vật ngã xuống đường. Ngay sau đó, 4 thanh niên khác vây lại đánh anh Quý tới tấp, gây nhiều vết thương khắp cơ thể. Thấy chồng bị đánh, vợ anh Quý tri hô để nhiều người đến ứng cứu thì cũng bị hành hung nhưng không gây thương tích.