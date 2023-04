Vụ "chuyến bay giải cứu": Cựu trợ lý Phó thủ tướng nhận 4,2 tỉ đồng, nộp lại 4,4 tỉ đồng

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu".

Bị can Nguyễn Quang Linh. Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị truy tố 54 bị can về 5 tội danh. Trong đó, đáng chú ý có cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, cựu trợ lý Phó thủ tướng Thường trực là Nguyễn Quang Linh, bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Đáng chú ý, trong vụ án này có hàng loạt các cựu cán bộ của Bộ Ngoại giao, các bộ ngành đã nhận hối lộ để đưa doanh nghiệp thân quen vào danh sách "chuyến bay combo" tham gia chiến dịch "chuyến bay giải cứu". Theo đó, các bị can đã nhận tổng số tiền hơn 180 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý Phó thủ tướng Thường trực, có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất phó thủ tướng phê duyệt chuyến bay cho cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công vụ, Nguyễn Quang Linh đã lợi dụng vị trí công tác giúp Công ty Lữ Hành Việt được phê duyệt 18 chuyến bay. Cùng với đó, bị can này giúp Công ty ATA, Investco được phê duyệt chuyến bay khi được nhờ dù các chuyến bay chưa có sự thống nhất, đề xuất của Tổ công tác 5 Bộ. Qua đó, Nguyễn Quang Linh đã nhận hối lộ của Công ty Lữ Hành Việt và bị can Nguyễn Mai Anh với tổng số tiền hơn 4,2 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Quang Linh nhận thức được hành vi phạm tội của mình, gia đình đã nộp lại số tiền 4,4 tỉ đồng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều điều tra.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/vu-chuyen-bay-giai-cuu-cuu-tro-ly-pho-thu-tuong-nhan-42-ti-dong-nop...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/vu-chuyen-bay-giai-cuu-cuu-tro-ly-pho-thu-tuong-nhan-42-ti-dong-nop-lai-44-ti-dong-20230404114614487.htm