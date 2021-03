Vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Đề nghị truy tố 1 thượng tá, 1 đại uý quân đội

Thứ Bảy, ngày 06/03/2021 12:42 PM (GMT+7)

Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tách vụ án liên quan đến phần thi công gói thầu số 2, số 6 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chuyển qua cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng điều tra theo thẩm quyền do có 2 bị can là quân nhân.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chỉ vừa đưa vào khai thác đã xuất hiện nhiều hư hỏng.

Liên quan đến vi phạm xảy ra tại Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa đề nghị VKS quân sự trung ương truy tố 7 bị can về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 224 Bộ luật hình sự.

Các bị can bị đề nghị truy tố là Đinh Tiến Hiệp (SN 1975), thượng tá, giám đốc Ban Trường Sơn miền Trung, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn (binh đoàn 12), nguyên giám đốc Ban điều hành liên doanh gói thầu số 2 dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Phan Ngọc Thơm (SN 1966), nguyên Phó giám đốc Ban điều hành liên doanh gói thầu số 2,3B và Trần Năng Hà (sinh năm 1962), Chu Tuệ Minh (SN 1974) là các nguyên phó giám đốc Ban điều hành liên doanh gói thầu số 2.

Với gói thầu số 6, ba bị can gồm Nguyễn Việt Hòa (SN 1978), đại uý, phó giám đốc Công ty Thành An 141, Tổng công ty Thành An (binh đoàn 11), nguyên phó giám đốc Ban điều hành liên doanh gói thầu số 6 dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Nguyễn Quốc Hải (SN 1959), nguyên giám đốc Ban điều hành liên doanh gói thầu số 6 và Lương Văn Tiến (SN 1979) nguyên chỉ huy trưởng phụ trách phân đoạn do công ty Vinaconex E&C thi công gói thầu số 6.

Ngoài trách nhiệm về sai phạm liên quan đến các hạng mục do Tổng công ty xây dựng Trường Sơn thi công, ông Hiệp còn phải chịu trách nhiệm liên đới đối với sai phạm liên quan đến các hạng mục do nhà thầu liên doanh tham gia thi công gói thầu số 2.

Tương tự, đại uý Hoà cũng có những vi phạm tương tự ở gói thầu số 6. Thiệt hại được xác định đối với 2 gói thầu nêu trên lên tới hơn 350 tỉ đồng.

Do vụ án liên quan đến thượng tá Hiệp và đại uý Hòa là quân nhân thuộc Bộ Quốc phòng nên ngày 24/11/2020, cơ quan điều tra Bộ Công an đã tách vụ án liên quan đến phần thi công gói thầu số 2, số 6 chuyển qua cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng điều tra theo thẩm quyền.

Kết luận điều tra xác định dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Tổng công ty Phát Triển đường cao tốc Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư có có tổng mức đầu tư 34.516 tỉ. Dự án khởi công từ ngày 19/5/2013 đến ngày 2/8/2017 hoàn thành thông xe đoạn tuyến sử dụng vốn vay của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản. Đoạn này chia làm 7 gói thầu trong đó gói thầu số 2 có Tổng công ty xây dựng Trường Sơn tham gia thi công, gói thầu số 6 có Tổng công ty Thành An thi công...

Mặc dù là công trình trọng điểm quốc gia có chi phí đầu tư rất lớn nhưng khi mới đưa vào khai thác sử dụng đã xảy ra nhiều hư hỏng, xuống cấp ảnh hưởng đến việc vận hành khai thác. Sau khi kiểm tra xác minh ngày 27/6/2019 cơ quan điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án. Quá trình điều tra đã khởi tố 39 bị can gồm 2 bị can thuộc chủ đầu tư, 5 bị can thuộc Ban quản lý dự án, 13 bị can thuộc tư vấn giám sát và 19 bị can thuộc các nhà thầu thi công.

Theo cơ quan điều tra, quá trình điều hành hoạt động thi công xây dựng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Hiệp đã không phối hợp nghiệm thu vật liệu đầu vào theo quy định của chủ đầu tư, không tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế dự án, quy trình thi công nghiệm thu; để các cán bộ thuộc quyền ký nghiệm thu không đúng... khiến công trình vừa đưa vào sử dụng đã hư hỏng gây bức xúc trong nhân dân.

Nguồn: https://danviet.vn/vu-cao-toc-da-nang-quang-ngai-de-nghi-truy-to-1-thuong-ta-1-dai-uy-quan-doi-2...Nguồn: https://danviet.vn/vu-cao-toc-da-nang-quang-ngai-de-nghi-truy-to-1-thuong-ta-1-dai-uy-quan-doi-20210306110508987.htm