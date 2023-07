Vụ 3 cháu nhỏ chết đuối khi theo cha mẹ đi cào hến: Nỗi đau xé lòng

Như CAO đã đưa tin, sáng 5/7, vợ chồng anh Võ Hồng Tuấn (38 tuổi) và chị Nguyễn Thị Lộc (33 tuổi, ngụ thôn An Phú, xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) ra sông Khang gần nhà để cào hến. Do đang nghỉ hè nên cả 3 con của vợ chồng anh Tuấn (9 tuổi, 8 tuổi và 6 tuổi) cùng theo ba mẹ ra sông chơi. Trong lúc chơi đùa, 3 anh em không may rơi xuống hố sâu dẫn đến đuối nước thương tâm.

Từ hôm qua đến nay, người dân xã Bình Sơn ai nấy đều đau xót trước sự ra đi của 3 cháu nhỏ. Nỗi đau tận cùng khi trong phút chốc, vợ chồng anh Tuấn mất cả 3 người con cùng một lúc.

Ngồi bần thần trước nhà, ông Võ Văn Đức (ông nội của 3 cháu) không giấu được nỗi đau quá lớn vừa ập đến với gia đình mình. Ông Đức trải lòng, hai vợ chồng anh Tuấn lo làm ăn quanh năm, ai kêu gì thì đi làm nấy để nuôi 3 con nhỏ đang tuổi ăn học. Ngoài ra, bà Võ Thị Trang (mẹ anh Tuấn) bị tai nạn giao thông nằm một chỗ hơn 10 năm qua cũng được vợ chồng anh chăm sóc.

Ông Đức đau xót trước sự ra đi của 3 cháu nội

“Sáng hôm qua, tôi thấy vợ chồng nó cùng 3 cháu ngồi ăn mì tôm, nói chuyện với nhau rất vui. Sau đó, hai vợ chồng dẫn 3 con ra bờ sông đãi hến. Đến trưa, tôi nghe hàng xóm chạy về nói 3 cháu nội bị đuối nước mất rồi. Không tin đó là sự thật, tôi chạy ra bờ sông thì thấy các cháu đã nằm bất động…”, ông Đức kể trong đau đớn.

Cũng theo ông Đức, từ khi xảy ra chuyện đau lòng, ba mẹ các cháu ngất lên ngất xuống và chưa thể chấp nhận được sự thật. “Hai vợ chồng nó chịu khó làm ăn, tích góp, vay mượn nhiều nơi nên vừa mới xây xong ngôi nhà cấp 4 để ba mẹ, các con có chỗ che mưa che nắng. Ấy vậy mà giờ các cháu tôi đã không còn nữa, còn vợ chồng nó từ nay đi làm về cũng không còn các con trò chuyện, vui đùa nữa…”, ông Đức bật khóc.

Hàng xóm cho biết thêm, hoàn cảnh gia đình anh Tuấn rất khó khăn, không những nuôi 3 con đang tuổi ăn học, còn phải chăm sóc người mẹ già yếu nằm liệt giường nhiều năm qua. Khi nghe hung tin xảy ra với vợ chồng anh, hàng xóm láng giềng đã đến quyên góp giúp đỡ cho gia đình lo hậu sự cho các cháu.

Người thân, hàng xóm đến giúp đỡ gia đình anh Tuấn lo hậu sự

Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức Hoàng Văn Hùng cho biết, khi nghe tin 3 cháu nhỏ gia đình anh Tuấn bị đuối nước, huyện đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên và cùng gia đình tổ chức lo hậu sự cho các nạn nhân. Ngoài ra, huyện cũng đã trích quỹ hỗ trợ trẻ em để hỗ trợ cho gia đình, đồng thời tiếp tục kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình anh.

Chiều 6/7, Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và Công an huyện Hiệp Đức đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình anh Võ Hồng Tuấn.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Võ Thị Trinh cùng các thành viên trong đoàn gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, mất mát người thân.

Bên cạnh việc thăm hỏi, động viên về mặt tinh thần, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao hỗ trợ số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Tuấn sớm ổn định cuộc sống.

