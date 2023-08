Viện Kiểm sát Tối cao tiếp tục kêu gọi Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC ra đầu thú

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ra Thông báo gửi cơ quan thông tấn báo chí về việc truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh và Công ty Cổ phần tiến bộ quốc tế AIC.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn khi chưa bị khởi tố. Ảnh: T.L.

Theo nội dung thông báo, ngày 30-8, VKSND tối cao (Vụ 3) đã ban hành Cáo trạng truy tố 16 bị can về các tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, VKSND tối cao (Vụ 3) đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí đăng tải thông tin truy tố đối với 4 bị can, để các bị can đến Cơ quan Công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Nếu tiếp tục bỏ trốn, VKSND Tối cao coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Theo đó, 4 bị can đang bị truy nã, gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (thường trú tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), cựu chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC); Nguyễn Hồng Sơn (thường trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội), Phó Tổng giám đốc Công ty AIC; Trương Thị Xuân Loan (thường trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), Trưởng Ban Quản lý dự án 3 Công ty AIC và Nguyễn Thị Tích (trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội), Tổng giám đốc Công ty Mopha. 4 bị can đều bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan đến vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, liên quan đến vụ án này, VKSND Tối cao đã truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC), cùng 15 bị can khác.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập, xây dựng và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty AIC, các công ty thành viên và công ty do Nhàn thành lập để phục vụ cho việc đấu thầu.

Tại dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, Nguyễn Thị Thanh Nhàn giao Nguyễn Hồng Sơn, Phó tổng giám đốc AIC; Trương Thị Xuân Loan, Trưởng ban quản lý dự án 3 (Công ty AIC), trực tiếp thực hiện dự án. Loan đã móc ngoặc với một số đối tượng để thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình và giá trang thiết bị với mục đích xây dựng hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về đấu thầu.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn biết rõ việc Công ty AIC không đủ năng lực tài chính để tham dự thầu nên đã chỉ đạo Đỗ Văn Sơn, cựu kế toán trưởng Công ty AIC, điều chỉnh số liệu, cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính nhằm gian lận trong đấu thầu. Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn chỉ đạo thuộc cấp sử dụng các công ty trong hệ sinh thái của AIC làm "quân xanh" cho Công ty AIC trúng thầu.

Đối với hồ sơ dự thầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người quyết định giá dự thầu, chỉ định công ty trúng thầu và quyết định tỉ lệ lợi nhuận của Công ty AIC và các công ty "quân xanh".

Nguyễn Thị Thanh Nhàn giao cho Nguyễn Thị Thu Phương, trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC, điều hành 4 công ty trong hệ sinh thái và công ty đối tác ký thỏa thuận liên danh, lập hồ sơ dự thầu để làm "quân xanh" cho Công ty AIC, Công ty Mopha tham gia dự thầu 6 gói thầu của dự án. Kết quả, Công ty AIC trúng 4 gói thầu, Công ty Mopha trúng 2 gói thầu mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh với tổng số tiền hơn 232 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỉ đồng.

Trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn, Đỗ Văn Sơn, Trương Thị Xuân Loan, Nguyễn Thị Tích là những người trực tiếp thực hiện và chỉ đạo tại dự án bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân, đối phó gây khó khăn cho hoạt động điều tra.

Đây là vụ án thứ ba Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị điều tra. Cuối năm 2022, TAND TP Hà Nội xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và tuyên phạt 30 năm tù.

