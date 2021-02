Vì sao chưa thể ra cáo trạng truy tố ông Tất Thành Cang?

Thứ Bảy, ngày 27/02/2021 07:00 AM (GMT+7)

VKSND TP HCM cho biết cần có thời gian nghiên cứu hồ sơ sau khi ông Tất Thành Cang cùng 18 bị can khác bị đề nghị truy tố các tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Ngày 26/2, VKSND TP HCM cho biết cơ quan này đang tiếp tục gia hạn truy tố ông Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM). Thời gian gia hạn sẽ kéo dài đến ngày 15-3.

Về lý do gia hạn, lãnh đạo VKSND TP HCM cho biết do vụ án có nhiều tình tiết, nhiều bị can với nhiều vấn đề khác nên cần có nhiều thời gian nghiên cứu hồ sơ.

Trước đó, đầu tháng 11-2020, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã chuyển hồ sơ sang VKSND TP HCM đề nghị truy tố Tề Trí Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận - IPC, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty SADECO), Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Nam Sài Gòn) về tội "Tham ô tài sản".

Liên quan đến vụ án, ông Tất Thành Cang cùng 17 bị can khác bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí'.

Ông Tất Thành Cang tại cơ quan điều tra

Ông Tất Thành Cang giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM từ ngày 5-2-2016 đến ngày 7-1-2019.

Sau khi nhận được Tờ trình số 1148 của Văn phòng Thành ủy, ngày 16-5-2017, ông Tất Thành Cang có tổ chức họp với Văn phòng Thành ủy. Sau cuộc họp, ông Cang có bút phê "Đồng ý" vào Tờ trình.

Ông Tất Thành Cang cho rằng việc Văn phòng Thành ủy trình trực tiếp cho ông đối với tờ trình nêu trên là đúng thẩm quyền theo quy định và quy chế hoạt động của Thành ủy và Văn Phòng Thành ủy.

Sau khi rà soát các chủ trương của Thường vụ, Thường trực Thành ủy về kinh tế Đảng thời điểm đó là không tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại các doanh nghiệp của Thành ủy. Do đó, ôngTất Thành Cang đồng ý đề xuất của Văn phòng Thành ủy.

Việc ông Tất Thành Cang bút phê "Đồng ý" với Tờ trình số 1148-TTr/VPTU và ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 495-TB/VPTU là đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy chế, quy định của Đảng, của Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy.

Căn cứ vào ý kiến đồng ý của ông Tất Thành Cang, thông báo của Văn phòng Thành ủy về việc chấp thuận chủ trương, nhóm đại diện quản lý vốn Thành ủy gồm Huỳnh Phước Long và Trần Công Thiện, tiến hành biểu quyết đồng ý phương án bản 9 triệu cổ phần với giá 40.000 đồng/cổ phần cho đối tác chiến lược là Công ty Nguyễn Kim.

Về vấn đề này, ông Tất Thành Cang khai rằng theo tờ trình nêu trên, ông chỉ đồng ý cho đại diện vốn của Văn phòng Thành ủy biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Do vốn của Văn phòng Thành ủy đầu tư là 16,7% nên không thể biết được Đại hội đồng cổ đông Công ty SADECO năm 2017 sẽ chọn phương án nào.

Sau Đại hội đồng cổ đông, người đại diện vốn phải báo cáo, xin ý kiến của Cơ quan đại diện chủ sở hữu là Văn phòng Thành ủy. Sau khi biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thì Nhóm người đại diện vốn phải báo cáo việc thực hiện tiếp theo để ông Tất Thành Cang cho ý kiến trước khi thực hiện.

Ông Tất Thành Cang trình bày, trong trường hợp này nếu Văn phòng Thành ủy xin ý kiến trước khi quyết định chọn cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim thì ông Cang sẽ yêu cầu phải thực hiện đúng quy định theo Khoản 5 Điều 38 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.

Tức là sẽ chỉ đạo Văn phòng thành ủy phải thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá quyền mua cổ phần. Nếu phương án 2 được lựa chọn thì người đại diện vốn phải xin ý kiến lại theo đúng quy chế 119-QĐ/VPTU ngày 29/022016 của văn phòng Thành ủy để biểu quyết trong HĐQT theo đúng điều 125 Luật doanh nghiệp và thực hiện theo đúng khoản 1 Điều 38 Nghị định 91/2015 là đấu giá lựa chọn người mua.

Nội dung Tờ trình 1148-TTr/VPTU của Văn phòng Thành ủy là dựa trên kết quả thẩm định của Văn phòng Thành ủy, giá 40.000 đồng/cổ phần chỉ là giá dự kiến để tính toán trên nhu cầu vốn 360 tỉ đồng của Công ty SADECO.

Việc cho chủ trương biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông chỉ là đồng ý việc phát hành 9 triệu cổ phần với hình thức phát hành cho 1 cổ đông riêng lẻ, ông Cang khai rằng không quyết định giá 40.000 đồng/cổ phần.

Việc người đại diện vốn của Văn phòng Thành ủy biểu quyết giá phát hành 40.000 đồng/cổ phần là không đúng quy định pháp luật. Ông Cang trình bày rằng: Huỳnh Phước Long cùng với Hồ Thị Thanh phúc đã làm giả, hợp thức hóa Tờ trình số 12A/TT-NSG.17.

Theo tờ trình 12A thì chỉ nêu tiêu chí chọn cổ đông chiến lược, không nêu cụ thể cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim. Ông Cang cho rằng bà Phúc và ông Long đã làm giả tờ trình 12A thay cho tờ trình số 13/TT-NSG.17 (nêu cụ thể cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim) để làm căn cứ đưa vào Tờ trình 1148-TTr/VPTU trình cho Văn phòng Thành ủy xin chủ trương đồng ý của ông Cang.

Người đại diện vốn đã báo cáo không trung thực, che giấu việc lựa chọn Công ty Nguyễn Kim, không cung cấp đầy đủ thông tin xin ý kiến Thành ủy.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM xác định với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, ông Tất Thành Cang nắm rõ quy định về việc bán cổ phần phát hành thêm của Công ty SADECO phải thực hiện đấu giá và thẩm định giá trị cổ phần. Tuy nhiên, ông Tất Thành Cang vẫn phê duyệt "Đồng ý" chủ trương phát hành cổ phần mà không chỉ đạo đấu giá để chọn cổ đông chiến lược.

Việc bút phê "Đồng ý" với giá phát hành cổ phần được xác định cụ thể là 40.000 đồng/cổ phần cho 1 cổ đông chiến lược là sai quy định.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/vi-sao-chua-the-ra-cao-trang-truy-to-ong-tat-thanh-cang-20210226175...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/vi-sao-chua-the-ra-cao-trang-truy-to-ong-tat-thanh-cang-20210226175330983.htm