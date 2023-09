Vì sao Bộ Công an đề xuất đổi những giấy phép lái xe cấp trước tháng 7-2012?

Sáng nay 26-9, Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) đã tổ chức tọa đàm trao đổi về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV.

Đại diện CSGT cho rằng việc đổi giấy phép lái xe sang dạng PET phù hợp với hoạt động quốc tế. Ảnh minh hoạ

Tại tọa đàm, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) đã trả lời về một số đề xuất mới trong dự thảo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ. Trong đó, theo Điều 81 Quy định chuyển tiếp của dự thảo có nêu: "Giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2012 phải được đổi sang giấy phép lái xe mới theo lộ trình do Chính phủ quy định" đang được dư luận quan tâm.

Đại diện Cục CSGT cho biết giấy phép lái xe trước tháng 7-2012 là dạng giấy bìa, còn sau thời điểm trên bằng vật liệu PET. Giấy phép lái xe đổi sang dạng PET được cập nhật trong hệ thống của Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải). Hệ thống này sẽ là dữ liệu để tích hợp vào định danh điện tử, VNeID...

Giải thích thêm, đại diện Cục CSGT cho biết trong quá trình nghiên cứu về quy định giấy phép lái xe, Cục đã tiếp thu theo quy định Công ước Viên, phù hợp với hoạt động quốc tế. Hiện nay, Việt Nam đang sử dụng giấy phép lái xe chưa đồng bộ với Công ước Viên.

Công ước Viên quy định Hạng A là xe máy, Hạng B là ôtô... Tuy nhiên, Việt Nam lại chia thành A1, A2, B1, B2... "Việc thay đổi này đảm bảo phù hợp khi Việt Nam là thành viên của các hiệp ước, công ước, chấp nhận những giấy phép lái xe quốc tế"- đại diện Cục CSGT nói.

Không bắt buộc ôtô cá nhân lắp camera giám sát Cũng tại tọa đàm, đại diện Cục CSGT cho biết với xe kinh doanh vận tải, pháp luật hiện hành đã quy định bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát, dữ liệu được truyền về Cục Đường bộ thuộc Bộ Giao thông vận tải để phục vụ công tác quản lý nhà nước. Còn với ôtô cá nhân, Bộ Công an chỉ khuyến khích người dân tự lắp camera hành trình để tự bảo vệ mình trong các tình huống mất an toàn giao thông, không bắt buộc. Trên thực tế đã có rất nhiều phương tiện cá nhân tự trang bị camera giám sát hành trình, nhằm mục đích ghi lại hình ảnh, sự cố xảy ra trên đường. Với việc này, người điều khiển phương tiện có thể chứng minh được đúng hay sai trong các tình huống bất ngờ xảy ra trên đường, có thể lưu lại bằng chứng khi có kẻ gian xâm hại xe của mình hoặc của người khác… Những bằng chứng từ camera giám sát hành trình cũng có thể cung cấp cho các cơ quan chức năng để xử lý, góp phần bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng của lái xe và người khác. Về dữ liệu thu thập được từ thiết bị giám sát hành trình, đại diện Cục CSGT cho hay cơ quan chức năng sẽ không thu thập, mà chỉ đề nghị người dân hợp tác, cung cấp khi xảy ra các sự cố trên đường hoặc ghi nhận được các sự cố của xe khác…

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]