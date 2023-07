Vi phạm giao thông rồi “cãi cùn”, quay clip tung lên mạng gây thông tin trái chiều

Phòng CSGT đã làm văn bản gửi Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành xác minh, xử lý đối với chủ tài khoản mạng xã hội đã đăng tải clip: “Xe không chạy mà cũng bị bắt đúng pháp luật không em”.

Theo nội dung trong clip, lực lượng CSGT yêu cầu người đàn ông có dấu hiệu say xỉn tiến hành đo nồng độ cồn nhưng đối tượng không chấp hành và cho rằng bản thân không điều khiển xe máy. Trong clip, người đàn ông này lớn tiếng cho rằng việc kiểm tra của lực lượng CSGT chưa đúng quy định pháp luật. Clip đăng tải đã gây thông tin trái chiều, thu hút nhiều bình luận, trong đó có một số bình luận tiêu cực gây ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân.

Lê Văn Khởi tại cơ quan Công an.

Theo báo cáo của Phòng CSGT, tối 4/7, Đội CSGT đường bộ số 2 do Trung tá Trần Ngọc Sang làm Tổ trưởng tiến hành công tác tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 54 đoạn qua phường Thành Phước (thị xã Bình Minh). Lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện xe máy biển kiểm soát 84E1-324.56 do người đàn ông điều khiển (sau này xác định là Khởi) lưu thông có dấu hiệu say xỉn nên dừng phương tiện kiểm tra. Người đàn ông nói trên đã lái xe máy quay đầu, chuyển hướng và ghé vào tiệm tạp hóa gần đó.

Tổ tuần tra tiến lại, yêu cầu người điều khiển phương tiện chấp hành việc đo nồng độ cồn trong hơi thở và xuất trình các loại giấy tờ. Khởi không chấp hành và cho rằng bản thân không lưu thông trên đường mà đứng ở tiệm tạp hóa mua đồ.

Trong quá trình làm việc với Tổ tuần tra, Khởi đã quay clip phát trên mạng xã hội. Thời điểm kiểm tra, Khởi chỉ xuất trình được căn cước công dân nên Tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính. Toàn bộ quá trình phát hiện và diễn biến vụ việc cũng như quá trình xử lý vi phạm đều được camera ghi nhận.

