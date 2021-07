VÀO ĐIỂM NÓNG COVID-19: Tình người nơi điều trị F0 nặng

"Khi nào chiến thắng thì tôi về" 60 BS, điều dưỡng từ Nghệ An đã đến đây tiếp ứng và nhiều người xung phong vào thẳng các khoa nhiều bệnh nhân nặng nhất. Trong ca trực, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Tâm từ BV Đa khoa TP Vinh thường không dám ngồi vì phải theo dõi kỹ chỉ số SPO2 (độ bão hòa ôxy trong máu ngoại vi), xem các monitor để có gì còn can thiệp kịp thời. Khi được hỏi định ở lại TP HCM bao lâu, BS chuyên khoa I Nguyễn Đình Hiệp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, trưởng đoàn công tác từ Nghệ An, trả lời: "Khi nào chiến thắng thì tôi về". Chiến thắng ở đây chính là ngày TP HCM đẩy lùi được dịch bệnh, BV Điều trị Covid-19 Trưng Vương mang lại tên cũ "BV Trưng Vương".