Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh kỷ luật cảnh cáo một trung tá công an

Thứ Tư, ngày 03/06/2020 00:30 AM (GMT+7)

Trung tá Trần Vĩnh Thành, Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh, nguyên Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên, đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Chiều ngày 2-6, thông tin từ Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết cơ quan này đã có quyết định thi hành kỷ luật đối với Trung tá Trần Vĩnh Thành, Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh; nguyên Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên, bằng hình thức cảnh cáo.

Trung tá Trần Vĩnh Thành - Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Lý do kỷ luật, theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh, trong thời gian là Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên, Trung tá Trần Vĩnh Thành đã thiếu trách nhiệm, để cán bộ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ không đúng quy trình, quy định.

Cùng ngày, tin từ Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết cơ quan này đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thái Hòa, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang, bằng hình thức khiển trách.

Theo Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh, với cương vị là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, nhưng ông Hòa đã thiếu gương mẫu, vi phạm quy định về chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình (sinh con thứ 3). Vi phạm của ông Nguyễn Thái Hòa đã làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông.

